"Нужны десятки лет, чтобы украинская церковь объединила приходы"

Почти 600 приходов Русской церкви в Украине перешли с начала года к Православной церкви Украины. Присоединяться начали после того, как 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию Томос — документ, свидетельствующий о ее признании и независимости. Украинскую церковь признали также Элладская и Александрийская поместные церкви.

В первый месяц в ПЦУ перешли почти 150 приходов. Потом процесс замедлился.

— Нужны десятки лет, чтобы украинская церковь объединила все приходы. Всегда будут люди, которые будут поддерживать российскую, — говорит религиовед 46-летний Тарас Антошевский.

Почему процесс перехода замедлился?

— К власти пришли люди, которые были против создания ПЦУ или относились нейтрально. Московский патриархат воспринял это как возможность вернуться. Началась активная контрпропаганда. Верующим говорили, что без Петра Порошенко украинской церкви не будет. Люди стали бояться. Многие решили посмотреть, как ситуация будет развиваться.

Как должна действовать власть?

— Сохранить религиозную свободу людей и следить, чтобы не было провокаций.

Украинская церковь должна развиваться и показывать, что работают профильные комиссии, проводятся богослужения, воспитываются достойные священники. Это придаст прихожанам уверенности в церкви.

ПЦУ призывает к себе верующих. Но Русская церковь в Украине больше, все тормозит. Москва пытается будоражить религиозные конфликты.

Сколько приходов имеет украинская церковь?

В Московском патриархате до ухода части приходов контролировали до 12 тысяч. Многие украинцы идентифицируют себя просто как православные. Это вызов для церкви — работать так, чтобы обратить к себе.