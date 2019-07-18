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пятница, 19 июля 2019 00:20

Нидерланды не отдают скифское золото Украины

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Суд нидерландского Амстердама отложил принятие решения в споре между Украиной и Россией по скифскому золоту. Обещают объявить его через шесть-девять месяцев.

- Суд вынес решение о том, что в споре не стоит применять положения Конвенции ЮНЕСКО, запрещающие незаконный ввоз культурных ценностей, - говорит министр юстиции Украины 40-летний Павел Петренко. - Но постановил, что место возвращения коллекции должно определить украинское право.

Суд рассматривает дело о коллекции крымских археологических сокровищ из нескольких музеев Крыма. Ее называют скифским золотом. В начале 2014-го коллекцию вывезли в Нидерланды на выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Когда выставка завершилась - Крым уже захватила Россия. Заявила, что золото должны вернуть в музеи, уже подконтрольные им. Украина в ответ настаивает, что золото принадлежит ей.

- Я разочарована, что суд затягивает принятие решения, - говорит 57-летняя Татьяна Сосновская, генеральный директор Национального музея истории Украины. - Оно должно быть в июне. Однако его затягивают, люди забывают об этом. В обществе уже не очень это обсуждают.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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