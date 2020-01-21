Нели Штепе заплатят 94 тысячи компенсации

Экс-мэру Славянска Донецкой области 57-летней Нели Штепе выплатят из государственного бюджета 3,5 тыс. евро — 94,3 тыс. грн. К этому Украину обязал Европейский суд по правам человека. Это — компенсация за затянутое следствие.

Весной 2014 года Неля Штепа помогла российским боевикам захватить Славянск и провести так называемый референдум. 11 июля ее задержали украинские силовики. Объявили подозрение в двух преступлениях, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей, и создании террористической группы. Женщину арестовали.

Неля Штепа отвергает обвинения. Подала в суд на Украину. Требовала возместить убытки по четырем пунктам. 566 тыс. грн — за судебные расходы, 229 тыс. грн — за потерянную зарплату, 808 тыс. грн — моральный ущерб, 94,3 тыс. грн — за затянутое следствие. Европейский суд поддержал только последний. Первые три не может принять во внимание, потому что дело по сути до сих пор рассматривают. Сейчас Неля Штепа на свободе. Ее дело — в суде Харькова.

— У Штепы нет ограничения передвижения, — говорит ее адвокат 32-летний Александр Шадрин.