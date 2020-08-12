Назначили нового руководителя разведки

10 августа представили нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины - подполковника Кирилла Буданова.

В прошлом году 4 апреля российские диверсанты пытались взорвать подполковника в собственном авто. Но при установке мины киллер Алексей Ломако случайно привел ее в действие. Ему оторвало руку. Преступника задержали. С ним за решетку попал предатель Руслан Ткачук - работник фискальной службы, у которого был доступ к системе видеонаблюдения Киева.

По данным военного эксперта Юрия Бутусова, покушение на Буданова организовали из-за того, что он в 2016 году участвовал в спецоперации в оккупированном Крыму. Тогда пятеро украинских диверсантов проникли на полуостров. Из-за предательства наемного водителя попали в засаду и были вынуждены отстреливаться.

Во время боя ликвидировали подполковника ФСБ России Романа Каменева. Нашим военным удалось добраться на север Крыма. По дамбе через залив Сиваш пробились на подконтрольную Украине территорию. Во время прорыва уничтожили российского десантника.

Официальные украинские источники опровергают участие работников управления разведки в столкновениях в Крыму.

Среди военных, которые проникли на полуостров, был также начальник диверсионного управления ГУР МО Максим Шаповал. Его в июне 2017 года взорвали радиоуправляемой миной.