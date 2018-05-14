Настоятелем часовни Московского патриархата является гражданин России

Настоятель незаконно построенной возле фундамента Десятинного храма в Киеве часовни православной церкви Московского патриархата 57-летний Юрий Харон — гражданин России. Его украинский паспорт — фальшивка.

Об этом заявил нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко, 39 лет:

— Гражданин России Юрий Харон имеет поддельный украинский паспорт, выданный на Волыни. Почему фальшивый? Потому что имею ответ от Администрации президента — в комиссию при президенте по вопросам гражданства не поступали документы относительно принятия к гражданству настоятеля.

У Юрия Харона был российский паспорт в 2007 году. Тогда суд штрафовал его на 340 грн за нарушение правил пребывания в Украине, говорит общественный активист Роман Синицын. Не имел вид на жительство в стране.

Юрий Харон родился в Одессе. В 1980-х возглавлял монастыри в российских городах Курск и Тобольск. В 1999 году появился в Киеве при Свято-Ильинском храме. В 2005-м назначен настоятелем каплицы возле фундамента Десятинной церкви.

Часовня УПЦ МП расположена на Старокиевской горе — между историческим музеем и руинами Десятинной церкви. В 2007 году несколько священников попросили разрешения провести молебны на территории музея. Установили временную палатку-скинию. Через год на том месте построили деревянную каплицу. Назвали мужским монастырем Пресвятой Богородицы Десятинной церкви. В 2012-м каплицу подожгли. Ее перестроили на каменную. Работы проводили ночью.

Министерство культуры и Киевская городская администрация заявили — готовы демонтировать незаконное сооружение. Но до сих пор этого не сделали.