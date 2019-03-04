Нашли захоронение воина времен Римской империи

Возле села Побережное на Виннитчине нашли захоронение воина. Находке около 2 тыс. лет. Раскопки проводили сотрудники Спасательной археологической службы и Национального музея истории Украины.

- Местные жители давно находили там вещи. Когда начали раскопки, наткнулись на необычное захоронение с бронзовой посудой римского производства III-IV века, - говорит руководитель экспедиции Олег Петраускас, 56 лет. - Умершего предварительно сожгли, однако в могиле остались остатки его костей. Мужчине было до 25 лет. Рядом лежали бронзовый котелок, обломки глиняной посуды, фибулы (металлическая застежка для одежды. - ГПУ), расческа, пряжки, изделие из стекла, возможно, кубок, и игорный жетон из непрозрачного белого стекла. По традиции захоронения, всеми этими вещами покойник пользовался при жизни. Так как их кремировали вместе с телом, деформировались. Подозреваем, что там было гораздо больше вещей, но изделия из кожи, ткани и дерева сгорели.

Похороненный человек имел высокий социальный статус и скорее всего был причастен к военному делу. Об этом свидетельствует наличие поясной гарнитуры и жетон, он особая примета воинов. Свободное время они обычно проводили за какой-то игрой. Умерший имел отношение к Римской империи, какое именно, пока неизвестно.

Последний раз подобный могильник на территории Украины находили в 1936 году возле села Рудки Гусятинского района Тернопольской области. В нем были подобные вещи. Все они хранятся в Польском государственном археологическом музее в Варшаве.

Экспонаты сейчас находятся в лаборатории. Археологи планируют их передать в краеведческий музей Винницы.