"Наши республики объединяет предприятие Сергея Курченко"

- В Донецке жизнь намного лучше, чем в Луганске. Есть работа, зарплаты больше, можно ездить на море, - говорит 41-летний Владимир Клименко из Донецка. Сравнивает жизнь в городах.

- Луганск всегда был в тени Донецка. У нас к Евро-2012 сделали дороги, купили новые троллейбусы, автобусы, построили стадион, аэропорт. Город живет, как полноценный мегаполис. Когда были сильные обстрелы окрестностей, в центре все равно работали театры, кино, люди ходили в супермаркеты. Луганск сильнее пострадал от обстрелов. Там и сейчас перебои с электричеством и мобильной связью.

Летом 2014-го Луганск был в блокаде. В городе не было электричества, центрального водоснабжения, мобильной связи. Каждую ночь на улице падали снаряды.

- Обстреливали центр города, рынок, дома вблизи площади Героев Великой Отечественной войны, квартала Алексеева, - рассказывает 56-летняя Ирина Николаевна из Луганска. - Многие местные получили ранения, погибли. В августе 2014-го горела областная детская больница, а люди все равно стояли на улице. Ждали хлеба. Его привозили и раздавали из машины. Чтобы купить еду, выстраивались очереди. Пенсии не выплачивали, мы выживали на сбережения.

Зарплаты и пенсии в оккупированных районах платят в российских рублях. В пересчете минимальная пенсия в обеих так называемых республиках одинаковая - 1642,4 грн. Минимальная зарплата в ЛНР - 1976 грн.

- В Донецке минималки как таковой не существует. Почти все имеют среднюю зарплату - около 4,7 тысячи гривен, - рассказывает 36-летняя Наталья Сидоренко из оккупированной Макеевки Донецкой области. - Такие деньги получает слесарь пятого разряда и водитель трамвая в Донецке. Меньше платят уборщице - примерно 1,2 тысячи гривен.

- В ЛНР маленькая зарплата у учителей - 1742 гривны. Столько имеет молодой специалист, который только что окончил университет, - говорит 43-летняя Анна Владимировна из Луганска. Работает учителем в школе. - Если учитель проверяет тетради - дают 218 гривен надбавки.

В Донецке учитель русского языка и литературы получает ежемесячно 3257 грн. Требуют диплом специалиста или магистра.

Между оккупированными частями Донецкой и Луганской областей чиновники создают границы. На них дежурят вооруженные боевики, людей высаживают из автобусов, проверяют паспорта и багаж. Одному бесплатно позволяют провезти до 40 л крепкого алкоголя, до 50 л вина и 100 л пива в день.

Билет между Донецком и Луганском стоит 143,33 грн. Дорога занимает около 5 часов.

- Отменить проверки нам обещали еще в апреле 2018 года. Но главари ЛНР и ДНР до сих пор не договорились, - говорит 54-летний Василий Михайлович. Стоит у здания автовокзала "Южный" в Донецке. - На границе Луганской области мы заполняем миграционную карту: указываем имя, фамилию, дату рождения, место проживания. Там проверяют все документы, выборочно шманают сумки.

- В ДНР работу можно найти даже в маленьких городах, - говорит 29-летний Константин Белов из Алчевска. - А в ЛНР - тотальная безработица, где-то пристроиться и в Луганске сложно. В области пострадали все крупные предприятия. Алчевский металлургический комбинат остановили в августе 2014-го. Через три года запустили, но не на полную мощность. Работают Ровенькиантрацит, Лугансктепловоз и Луганский патронный завод. Зарплату постоянно задерживают, новых людей не берут. В бюджетные сферы не возьмут без взятки.

Мой брат уехал из Луганска в ДНР. Там функционируют более 20 металлургических и машиностроительных предприятий, несколько крупных шахт, заводов и фабрик. Во время учебы жил в Макеевке, имеет местную прописку. С ней без проблем взяли горняком на шахту. Ежемесячно платят 6108 гривен, дают общежитие.

В так называемой ДНР власть сконцентрирована в руках главаря Дениса Пушилина. В ЛНР вопросами власти занимается совет министров, которым руководит Сергей Козлов.

В Луганске есть 50 депутатов "народного совета", в Донецке - вдвое больше чиновников. Зарплата министра в ДНР составляет 31 515 грн, в ЛНР - вдвое меньше.

- Единственное, что объединяет наши две республики - предприятие "Внешторгсервис", - рассказывает 46-летний Михаил Галкин из Донецка. - Оно зарегистрировано в Южной Осетии - такой же республике. Им руководит украинский бизнесмен беглый Сергей Курченко. Он контролирует все гиганты промышленности на территории ОРДЛО. Только металлургические предприятия дали ему более 41,5 миллиарда гривен прибыли.

Потребительская корзина в оккупированных районах Луганщины на 126 грн дороже, чем в Донецкой области. Средняя квитанция за коммунальные в Луганске на 131 грн больше такой же донецкой "коммуналки".

- Тарифы в Луганске намного выше, чем в Донецке, - говорит 57-летняя Тамара Ковальчук. - В ЛНР электричество дороже на 5 копеек, вывоз мусора - на 32,17 гривны за кубометр, газ - на 30 копеек, отопление - на 3,4 гривны.

4 контрольно-пропускных пункта работают между Украиной и оккупированными Россией районами Донецкой области - "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское". С оккупированной частью Луганщины работает только пункт пропуска "Станица Луганская". Люди переходят его пешком, потому что мост разрушен.

Донецк получал больше, чем Луганск

- Луганская область всегда была под Донецкой, - говорит 62-летний Александр Романенко из Енакиево. - Дотации из бюджета перечисляли в Донецк, потому что Янукович дважды был премьером и президентом. Вкладывал миллионы в свой регион. Схема не изменилась.

Рассказывает о ценах на услуги в двух оккупированных областных центрах.

- В Донецке проезд в транспорте в четыре раза дешевле, чем в Луганске, - продолжает. - А пенсии и зарплаты выше. Средняя пенсия в Донецке - 2,1 тысячи гривен, в Луганске - 1,9 тысячи гривен. Главный врач в больнице ДНР получает 2650 гривен, в ЛНР - 2320. Глава ДНР имеет 61 тысячу гривен зарплаты, а руководитель ЛНР – 25 тысяч.