Напали на приют для животных

15 июля в харьковском мини-приюте для животных "Теремок" убили девять котов. Он расположен в нежилом помещении. Туда зашли неизвестные.

"Животные не знали куда убегать. Котята спали на кровати, а наименьшие трехнедельные — в коробке, — пишет в "Фейсбуке" 51-летняя Елена Тарасова, владелица "Теремка". — Это подростки так развлекаются. Трое уже несколько раз проникали на территорию дома и искали железо, их сосед гонял. Они постоянно огрызались".

В полиции открыли уголовное осуществление за жестокое обращение с животными.

— На месте события нашли убитых котов и штыковую лопату — орудие преступления, — говорит Оксана Калмыкова, 45 лет, из харьковской полиции. — Недавно в Слободском районе обнаружили полумертвую замученную собаку в мешке. Отправили в приют, ее сейчас лечат.