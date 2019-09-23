"Нам навязывают территории, которые полностью контролируются Россией"

"До конца года придется делать болезненные компромиссы по тем решениям, которых достигли в 2014 году", - заявил министр иностранных дел 49-летний Вадим Пристайко. Перед этим провел переговоры с советниками лидеров Германии, Франции и России.

- На встрече 2 сентября обсуждали механизм имплементации Минских соглашений - говорит 47-летний Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело". - Пристайко дал понять, что должен быть завершен процесс разведения вооружения. Сейчас силы ООС отводят войска в Станице Луганской, за ними отведут в Золотом и Петровском. Главное требование России - выполнение формулы Штайнмайера.

В чем она заключается?

- Сначала - местные выборы в оккупированных районах под контролем миссии ОБСЕ. Затем - разведение вооружения по всей линии фронта, переговоры по выборам в Верховную Раду и сами выборы. Далее Киев должен предоставить оккупированным территориям специальный статус, закрепить его в Конституции. Имея большинство в парламенте, "Слуги народа" могут это сделать.

Выборы на оккупированных территориях должны проходить в присутствии боевиков?

- Боевики уже будут "народной милицией". Киев обязуется принять закон об особенностях местного самоуправления и продолжить "инклюзивный общенациональный диалог". За выборами на оккупированной территории будет наблюдать ОБСЕ. А российские войска останутся там, где и сейчас.

Украина должна все это выполнить?

- Не должна. Во-первых, Минские соглашения подписали под принуждением. Во-вторых, не уполномоченные на то лица - бывший президент Леонид Кучма, посол России и представители так называемых ЛНР и ДНР.

Почему мы соглашаемся?

- Потому что нас поставили перед фактом, загнали в дипломатическую ловушку. При Порошенко мы говорили: сначала вопросы безопасности, затем - политические. А теперь нам напомнили - о чем в 2016-м Петр Порошенко договорился во время нормандской встречи.

"Нормандский формат" можно расширить, пригласив Великобританию и США?

- Путин говорит - сначала сделайте "домашнее задание" 2016 года. Тогда приняли решение о разведении в трех пунктах, поэтому разводите. Позиция России: "Зачем встречаться, если предыдущие договоренности не выполнили?" Пристайко дал основания Путину говорить об "осторожном оптимизме". Британцев и американцев никто к переговорам не допустит.

Обмен пленными влияет на переговоры?

- Да. Москва пытается продемонстрировать способность договариваться, готовность к компромиссам. Но - за счет национальных интересов Украины. В Минских соглашениях говорится об освобождении по формуле "всех на всех", но нам почему-то отдали 35 на 35. У Путина еще остаются пленники. К тому же захваченных моряков должны были отдать по решению международного трибунала, однако их включили в обмен.

Как отводят технику в Станице Луганской?

- Согласно Минским соглашениям, Украина должна отдать контроль над станицей так называемой ЛНР. Осенью 2014-го должны были сдать и Счастье. Тогда же комбат "Айдара" заявил, что в случае сдачи подорвет дамбу. Говорил, что на него давят, предлагают деньги.

Сейчас разведение в Станице происходит в одностороннем порядке - мы отвели на 800 метров, демонтировали оборонительные сооружения. Боевики остаются на позициях, натянув синие повязки "общего центра контроля и координации". Часть Станицы превратилась в серую зону, куда отказываются выезжать полиция и медики.

Какая сейчас военная обстановка на других участках?

- Боевики снуют по зоне, которая должна была быть демилитаризованной. У Станицы близ села Николаевка накапливают бронетехнику, в районе холма с памятником князю Игорю постоянно работают диверсионно-разведывательные группы. Со стороны Миллерово на нашу территорию перебрасывается российская бронетехника, участвуют в батальонных учениях в селах Мирное и Круглик. Одновременно технику из России перебрасывают в Первомайск - так называемое Первомайско-Стахановское направление. В селе Бугаевка стоит артиллерия калибра более 100 мм, вблизи Хрустального (бывший Красный Луч. - ГПУ) - "Грады". Это подтверждает ОБСЕ.

Похоже, что возле Станицы боевики поддерживают "режим тишины", но в других районах обстреливают?

- Эскалация происходит на Первомайском и Мариупольском направлениях. Шатать пытаются украинские территории со всех сторон. Пока мы заявляем о прекращении, боевики накапливают технику, тренируются и проводят передислокацию.

Какие риски есть у Украины, если предоставит оккупированным районам особый статус?

- Нам навязывают территории, которые полностью контролируются Россией. В экономическом, военном и политическом смысле. Владельцами всех стратегических предприятий в оккупированных районах являются россияне. Недавно отобрали завод "Силур" в Харцызске. Посадили в тюрьму украинского совладельца Алчевского меткомбината - и предприятие полностью перешло к россиянам. Железные дороги в так называемых ЛНР и ДНР объединили, ими руководит гражданин РФ. Россия не скрывает, что интегрирует промышленность оккупированного Донбасса в свое экономическое поле. Никаких поступлений в украинскую казну не будет.

Пока мы думаем над принятием Римского устава и наказанием военных преступников, Россия раздает свои паспорта. Заявления подали уже 60 тысяч украинцев из оккупированных районов, 13 тысяч - получили. Россия в любой момент может заявить о притеснениях российских граждан и получит повод для военного вмешательства. А еще Россия планирует провести перепись населения в ЛНР и ДНР.

Предоставление оккупированным районам особого статуса остановит войну?

- Война будет продолжаться. Владимир Зеленский говорит, что закончит ее в 2020 году, однако не перейдет красной черты. Но где эта грань? Неизвестно. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что надо переходное законодательство. В то же время спикер Дмитрий Разумков говорит, что быстрого мира не будет.