Наемники убили двух воинов

 
Ексклюзивы
1/5
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
1 Просмотров: 2169
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 270
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1386
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3996
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3780
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2745
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
6
3
3
2
2
За четыре дня погибли пятеро военных
За четыре дня погибли пятеро военных
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 468
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 945
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2835
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 360
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 00:00

Наемники убили двух воинов

  Комментировать

С начала года российские наемники ежедневно нарушают режим перемирия, который сами же гарантировали с 27 июля 2020-го. Обстреливают защитников Украины из автоматов, пулеметов, минометов, запускают беспилотники и обустраивают новые позиции.

За две недели марта боевики стреляли по украинским воинам 50 раз. Ранили десятерых и убили двоих: 43-летнего Владимира Оноприенко и 30-летнего Александра Пекура. С начала года Украина имеет 15 погибших.

— Российские наемники готовятся к активным боевым действиям, — говорят в Восточной правозащитной группе. — Это подтверждают постоянные перемещения военной техники, цистерн с топливом, укрепления позиций.

— Боевики стягивают к линии разграничения запрещенную технику, рассылают гражданским повестки в военкоматы, — говорит правозащитник 46-летний Константин Реуцкий. - Это фиксируют международные наблюдатели.

В Совете национальной безопасности и обороны заявляют, что Россия распространяет дезинформацию о подготовке наступления украинской армии на Донецк и Луганск.

— На территории Донецкой и Луганской областей есть обострение, — говорит секретарь СНБО 58-летний Алексей Данилов. - Боевики увеличивают количество обстрелов. Но ситуация не критическая, ее контролируют наши военные.

— Российский "Союз добровольцев Донбасса объявил набор добровольцев для участия в войне против Украины. На фронте что-то точно изменится, - предполагает командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, 49 лет. — И последние заявления из ОРДЛО о разрешении на "огонь на опережение" — тоже часть гибридной войны. До некоторой степени это ответ на санкции против Медведчука и всей кремлевской шайки. Это желание принудить Украину к миру на их условиях.

Во Владимира Оноприенко российский снайпер попал в ночь на 11 марта вблизи села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области.

Боец родом из райцентра Драбов Черкасской области. Старший солдат служил в батальоне "Айдар" с апреля 2020 года. Это его первый контракт. Был командиром боевой машины.

Дома остались мать, жена и дочь.

12 марта наемники убили Александра Пекура. Российский снайпер попал ему в сердце, когда нес службу возле города Марьинка Донецкой области.

Александр Пекур родом из села Гуровщина Бучанского района Киевщины. Дома остались мать, сестра и бабушка.

Автор: Руслан ГРИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наемники убили двух воинов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 2 Просмотров: 13906
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 12745
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 11583
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 10944
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
 Просмотров: 7425
Украина
Возросли штрафы за нарушения на дорогах
Возросли штрафы за нарушения на дорогах Просмотров: 18
Перевод часов вредит нервной системе
Перевод часов вредит нервной системе
"Там просто уничтожают таких, как мы"
"Там просто уничтожают таких, как мы" Просмотров: 27
Ежедневно должны вакцинировать 100 тысяч человек
Ежедневно должны вакцинировать 100 тысяч человек Просмотров: 18
Россия изолирует жителей оккупированных территорий
Россия изолирует жителей оккупированных территорий Просмотров: 3312
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 121
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть