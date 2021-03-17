Наемники убили двух воинов

С начала года российские наемники ежедневно нарушают режим перемирия, который сами же гарантировали с 27 июля 2020-го. Обстреливают защитников Украины из автоматов, пулеметов, минометов, запускают беспилотники и обустраивают новые позиции.

За две недели марта боевики стреляли по украинским воинам 50 раз. Ранили десятерых и убили двоих: 43-летнего Владимира Оноприенко и 30-летнего Александра Пекура. С начала года Украина имеет 15 погибших.

— Российские наемники готовятся к активным боевым действиям, — говорят в Восточной правозащитной группе. — Это подтверждают постоянные перемещения военной техники, цистерн с топливом, укрепления позиций.

— Боевики стягивают к линии разграничения запрещенную технику, рассылают гражданским повестки в военкоматы, — говорит правозащитник 46-летний Константин Реуцкий. - Это фиксируют международные наблюдатели.

В Совете национальной безопасности и обороны заявляют, что Россия распространяет дезинформацию о подготовке наступления украинской армии на Донецк и Луганск.

— На территории Донецкой и Луганской областей есть обострение, — говорит секретарь СНБО 58-летний Алексей Данилов. - Боевики увеличивают количество обстрелов. Но ситуация не критическая, ее контролируют наши военные.

— Российский "Союз добровольцев Донбасса объявил набор добровольцев для участия в войне против Украины. На фронте что-то точно изменится, - предполагает командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, 49 лет. — И последние заявления из ОРДЛО о разрешении на "огонь на опережение" — тоже часть гибридной войны. До некоторой степени это ответ на санкции против Медведчука и всей кремлевской шайки. Это желание принудить Украину к миру на их условиях.

Во Владимира Оноприенко российский снайпер попал в ночь на 11 марта вблизи села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области.

Боец родом из райцентра Драбов Черкасской области. Старший солдат служил в батальоне "Айдар" с апреля 2020 года. Это его первый контракт. Был командиром боевой машины.

Дома остались мать, жена и дочь.

12 марта наемники убили Александра Пекура. Российский снайпер попал ему в сердце, когда нес службу возле города Марьинка Донецкой области.

Александр Пекур родом из села Гуровщина Бучанского района Киевщины. Дома остались мать, сестра и бабушка.