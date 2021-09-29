Над Донбассом заметили "ночной страх Путина"

28 сентября над оккупированным Донбассом выполнил боевую задачу ударный беспилотный аппарат "Байрактар ​​ТВ2".

Беспилотник отправился с базы в Николаевской области, пролетел над Волновахой и направился в город Курахово Покровского района Донецкой области. Далее скрылся в высоте.

"Байрактар ​​ТВ2" в середине 2000-х создал турецкий конструктор Сельчук Байрактар. Такие производят в Турции. Оснащены радарами, ракетами, камерами. Работают в верхних слоях атмосферы, куда не долетают большинство истребителей. "Байрактары" считают сверхсовременным оружием XXI века, которое никто не может поразить. Их применяют во время военных конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Именно "Байрактары" наносят наибольший вред русским наемникам, уничтожают самое современное русское оружие.

"Байрактор ТВ2" называют "ночным страхом Путина". Потому что его не может обнаружить ни одна российская техника. В прошлом году Владимир Путин приказал российскому министерству обороны разработать оружие против "Байрактара" - беспилотник "Охотник".

"Он должен стать охотником за "Байрактарами", - пишет турецкая газета "Хариет". - Но пока находится на стадии опытного образца".

Украина закупила у Турции несколько "Байракторов". В общей сложности должны приобрести 48 штук. Затем по лицензии будут производить их на заводе "Мотор Сич" в Запорожье.

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный признал, что боевые беспилотники "Байрактар" активно используют на Донбассе.