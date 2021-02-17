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четверг, 18 февраля 2021 07:55

Начало вакцинации отложили

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Правительство отсрочило запланированное на 15 февраля начало вакцинации от коронавируса. Причиной назвали технические проблемы.

Первую партию американо-немецкого препарата "Пфайзер" в Украину должны были завезти 9 февраля. Министерство здравоохранения нашло подрядчика с мощными холодильниками для хранения, а регионы - сформировали списки на вакцинацию первых 58,5 тыс. человек.

- Кроме нас вакцину получили еще 16 стран. В последний момент "Пфайзер" изменил условия соглашения с "Ковакс" (мировая инициатива для обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против коронавируса. - ГПУ), - говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко, 40 лет. - Все думали, что зарегистрировать "Пфайзер" в стране могут местные офисы. Мы сделали несколько звонков, подключили Министерство здравоохранения, местный офис и штаб-квартиру "Пфайзер" в США и штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Надеялись, зарегистрируем 4 февраля. Но производители вакцины сказали, что пока они и мы не подпишем бюрократическое соглашение с "Ковакс", то не получим документы для регистрации. Вероятно, препарат приедет в Украину не ранее 22 февраля.

Вместо 117 тыс. доз "Пфайзер" теперь ждут 500 тыс. Доз "Астразенека". Ее должны доставить до конца недели.

Между тем Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения Украины и Центр общественного здоровья с 5 февраля начали обучение мобильных групп и координаторов. Состоятся теоретические и практические занятия.

52% украинцев не хотят вакцинироваться даже бесплатно. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" после январского опроса. Среди медперсонала тоже мало желающих.

- У нас согласились менее 30 человек из полтысячи, - говорит 38-летняя Ольга Кобевко, главный врач Черновицкой областной больницы. - На Буковине руководство области заявило, что не будет делать прививки. И тогда медики подумали - если власть отказывается, значит, есть причина. Инструкции нам никто не давал. Вакцины нет.

- Почти все мои коллеги не готовы получить прививки. Мы не знаем, какой препарат и когда поступит. Не хватает места для хранения, медицинских приборов, которые не обновлялись десятки лет, - говорит медсестра райбольницы города Жидачев на Львовщине Татьяна Маланчук, 30 лет.

На первом этапе будут работать мобильные бригады. В каждой - врач, две медсестры, водитель и регистратор. Последний будет записывать, кого вакцинировали, и закреплять за человеком вторую дозу. Бригада будет делать в среднем 100 уколов в день. Сейчас по Украине таких 347.

Украинцы отказываются от прививок из-за страха, убежден инфекционист 51-летний Владимир Курпита.

- Больше всего пугает неизвестное, - говорит Курпита. - Для нас необычная практика вакцинации взрослых. Прививка от гриппа - яркий пример. В Соединенных Штатах Америки и Британии тоже высокий процент тех, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинировали 50 миллионов американцев, однако 27 процентов граждан таки отказались.

Украина должна как можно быстрее запустить процесс. Мы отстаем от других стран также в качестве проведения вакцинации. Мобильные бригады не приобретают практический опыт, не мотивированы. Вакцину можем получить на следующей неделе, если верить министру. Но он заврался, ежедневно рассказывает новую историю. На сайте Государственного экспертного центра даже не написано, что "Астразенека" подала заявку на регистрацию. У учреждения есть пять дней на подготовку заключения. Если препарат приезжает сегодня, то будет неделю ждать официальной регистрации на складе.

На Донбассе испытывают неизвестный препарат

Россия завезла на оккупированный Донбасс вакцину от коронавируса "Спутник-Лайт". Она дешевле и проще, чем "Спутник V". Но даже в РФ ее не зарегистрировали. Пытались экспортировать, однако ни одна страна не хочет покупать непроверенный препарат.

- Россияне собираются протестовать "Спутник-Лайт" в серой зоне, где не действуют никакие законы, - говорит Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Права справа". - Если начнут это делать, обратимся в Международный уголовный суд и к Гаагскому трибуналу. Действия Москвы подпадают под запрещенные методы ведения войны.

София СТАРОКОНЬ

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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Сейчас вы читаете новость «Начало вакцинации отложили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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18
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