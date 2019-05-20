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вторник, 21 мая 2019 00:50

Начали сдавать внешнее независимое оценивание

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С 21 мая по 13 июня в Украине будут проводить внешнее независимое оценивание. Начнется тестированием по математике, завершится химией.

В 2019 году на ВНО вынесли 11 предметов. Всего тесты сдают более 354 тыс. человек. Первое нововведение - внедрение обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО по украинскому языку и по математике или истории на выбор. Эти два теста станут обязательными. Еще два предмета абитуриенты будут выбирать самостоятельно.

Второй новацией станет изменение процедуры перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе. Теперь будут учитывать, владеет ли выпускник украинским, если он заканчивал школу с преподаванием на языке национальных меньшинств, который не относится к группе славянских. Все баллы, которые они наберут между адаптивным и порогом "сдал/не сдал", будут переводить в 100 баллов.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 26 июня - 12 июля. Выдача документов об образовании будет происходить 26 и 27 июня.

С 2021 будет больше обязательных предметов, а в тестировании по украинскому языку и математике будут два уровня сложности.

Автор: Соломия ЦУРА
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