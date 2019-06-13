На свадьбе отравились 47 гостей

Во львовском ресторане "Червона Рута" на свадьбе 8 июня отравились 47 гостей, в том числе пятеро детей. В больницу забрали 40 человек, остальные лечатся дома.

Первые пострадавшие начали поступать вечером 9 июня. У всех была повышенная температура, понос, тошнота, рвота, ломота в теле. Им поставили диагноз "острая кишечная инфекция".

- Пока не знаем, каким продуктом люди отравились, - говорит главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко. - Ждем результаты лабораторного исследования.

- В меню была полусырая рыба - красная и белая. Последняя - по вкусу какая-то подозрительная, - рассказывает пострадавший Владимир Ханас.

После инцидента Госпродпотребслужба провела в "Червоной Руте" внеплановую проверку. Выявили нарушения санитарных требований и норм безопасности пищевых продуктов. Отобрали пробы пищи, воды, смывы с кухонного оборудования, обследовали работников на наличие бактерий. Результаты анализов получат через 10 дней.

С 10 июня ресторан не работает. По решению главного ветеринарного инспектора Львовской области, его работа приостановлена ​​на 14 дней. Заведение оштрафовали.