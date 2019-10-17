На премьере фильма исполнили "Гимн метро"

Народный хор Киевского метрополитена "Червона калина" в столичном кинотеатре "Жовтень" выступил на премьере документального фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Исполнили "Гимн метро".

Афишу ленты разместят на платежках за отопление. Главные герои документалки - иванофранковские коммунальщики. Начинают отопительный сезон, ремонтируют теплоснабжение, общаются с должниками, выслушивают жалобы от граждан и выступают в профсоюзном хоре. Поют все - ремонтники, диспетчеры, бухгалтеры.

"Председатель профсоюза гордится творческими достижениями коммунальщиков, но отопительный сезон вносит коррективы в график репетиций. Согреет ли холодную батарею украинская народная песня?" - интригует анонс фильма.

- Картина посвящена моей бабушке, она умерла вскоре после мировой премьеры фильма, - говорит режиссер Надежда Парфан, 33 года. - Деда не стало много лет тому назад. В 1961-м он был одним из основателей Теплокоммунэнерго. И это была моя основная точка доступа, потому что внучка директора. Также в Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго работает и поет моя мама.

Снимали три года. Чтобы понять, что может произойти, 365 дней наблюдали за работой предприятия. Например, котел запускают один день в году. И с первого раза мы не успели снять. Потому что пуск зависит от погоды и политики. Средняя температура должна быть меньше восьми градусов тепла в течение трех суток. Тогда горсовет дает приказ. Использовали админресурс - мэра города. Я с ним была на связи. Все термометры замеряли, все прогнозы погоды отслеживали. У нас были забронированы билеты из Киева каждые выходные октября. И это все, чтобы снять сцену запуска котла.

Налаживать отношения с коммунальщиками помогали совместные обеды. Оператору иногда было трудно, потому что вегетарианец. Я могла отказаться, мол, на диете. Несколько раз выпивали во время съемок - и отношения смягчались.

Мой фильм не о долгах за отопление. Хотела сделать картину о людях. Как и все, нервничаю, когда не включают тепло. Но знаю тех, кто за это отвечает. Кино о том, что мы не можем терять достоинство и уважение - к себе и другим. Обожаю своих героев. В них много достоинства. Диспетчеру Гале звонит женщина с грубой бранью. Но она не кричит в ответ, не начинает ненавидеть людей.

Когда в фильме выкапывают старые трубы, а их изоляция распадается - это метафора разлагающегося трупа Советского Союза. Так выглядит декоммунизация. Но инфраструктурный кризис надо решать - необходимы новые трубы и теплоизоляция. Ведь только перекрашивая серп и молот в сине-желтый и исполняя песни в вышиванках не о Ленини, а об Украине, не сможем оказаться в новой стране.

Фильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" идет в прокате с 17 октября.