На оккупированных территориях не хватает лекарств

В оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей не хватает лекарств и медицинских средств первой необходимости. Украинские препараты есть в некоторых аптеках в ближайших к линии разграничения городах. Российские аналоги дороже и хуже качеством.

- Как только началась эпидемия коронавируса, из аптек исчезло элементарное, - рассказывает Надежда из оккупированной Александровки Довжанского района Луганской области. - Нет бинтов, обезболивающего, противовирусных или противопростудных препаратов. Обычный парацетамол найти трудно.

Жалуются, что препаратов нет и в больницах.

- Если и есть, то только по знакомству. Достают из российской гуманитарки, - продолжает Надежда.

- У свекрови обострился артрит. Начали искать в аптеках ортофен, - рассказывает Светлана из города Сорокино на Луганщине. - Объехали все в городе, нигде не было. Нашли в соседнем Молодогвардейске в 3-й аптеке.

За 20 таблеток ортофена заплатили 17 грн. На неоккупированной части Украины стоит 12 грн.

- Когда карантин ослабили, лекарств стало немного больше, - говорит Оксана из Сорокино. - Но мы перестраховываемся. Как едем за продуктами в Украину, первым делом берем лекарства. Они дешевле и эффективнее российских.