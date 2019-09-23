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вторник, 24 сентября 2019 06:50

На оккупированной территории работает 19 футбольных клубов

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— Футбольные матчи здесь проводят только среди местных. Играют непрофессиональные команды на маленьких стадионах, — говорит 24-летний Виталий Постников из Донецка.

— Если хочется посмотреть настоящий футбол, едем с друзьями в Мариуполь, чтобы посмотреть матчи с футбольным клубом "Мариуполь". Также отправляемся в Харьков. Там базируется "Шахтер". На местном стадионе "Металлист" они принимают домашние матчи. Тратим более 1000 гривен, чтобы посмотреть одну игру.

На оккупированной территории Донецкой области работают девять футбольных клубов. На территории Луганской — 10.

Ни один турнир на оккупированных территориях не признает УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций. — ГПУ) и Украинская ассоциация футбола. Игроки и тренеры, участвовавшие в этих соревнованиях, не имеют права подписывать контракты с украинскими клубами и получать трансферные листы для выезда за границу. Футбольные судьи — судить. Агенты, селекционеры, менеджеры — работать на территории Украины.

Зато есть футбольная сборная ДНР. Она уже успела сыграть с непризнанной ЛНР, Южной Осетией и Абхазией. За пять лет стали членами чемпионата мира непризнанных сборных ФИФА.

В августе 2015-го организовали первый кубок ДНР по футболу. Тогда участвовали 18 команд.

— Победила "Победа" из Донецка. На матч пришли не более 200 человек, — говорит 41-летний Денис Нестеренко из Донецка. - Через год главари сделали уже кубок ДНР. Тогда снова победила эта команда.

В оккупационном центре занятости тренеру по спортивной гимнастике в Донецке предлагают зарплату 1878 грн. Главный критерий — образование уровня "бакалавр" по специальности.

— Самую высокую зарплату платят тренеру по футболу — 4202 гривны. От него требуют наличие санитарной книжки и высшего образования уровня "специалист", — говорит 46-летний Вадим Бойчук из оккупированной Макеевки. — Такую зарплату платят и тренерам по боксу, борьбе, тяжелой атлетике. В каждом городе есть по несколько залов, где занимаются школьники.

2020-й оккупационная администрация назвала годом спорта. На непідконтрольній территории в Донецкой области боевики создали более 30 спортивных объединений.

— Сильно развивают бокс. Он до войны был самым популярным видом спорта после футбола и гимнастики, — говорит 34-летний Роман Сенченко из оккупированного Чистяково (до 2016 года — город Торез. — ГПУ). — Спортсмены принимают участие в турнирах в России и в аннексированном Крыму. Частично деньги выделяют местные чиновники. Но экипировку родители детям покупают сами. Тренеры отправляют по несколько раз в месяц на соревнования. Надо минимум трижды.

Боевики полностью национализировали все спортивные секции и школы на оккупированных территориях.

— В Донецке создали сборную по спортивному пейнтболу. Команда имеет пять игроков. Существует на голом энтузиазме, — говорит 47-летний Андрей Черемко из оккупированной Ясиноватой Донецкой области. — У нас нет поля для тренировок. Существует только три пейнтбольных клуба, но они работают за деньги. Чтобы поиграть — надо заплатить. Экипировку для игр нужно покупать в России. Здесь ее практически нет. Заказывают через интернет или просят знакомых.

В Донецке в 2016 году возобновили работу спортивного комплекса "Спарта". Посещение плавательного бассейна в помещении стоит 38 грн/час.

В "Спарте" также проходят тренировки команд по волейболу, баскетболу, тхэквондо и плаванию.

На оккупированных территориях получил толчок в развитии киберспорт. С декабря 2016-го действует федерация компьютерного спорта.

— Провели конкурс — открытый чемпионат по киберспорту "Кибер-Донбасс", — говорит Вадим Бойчук. — Заявки подавали более 500 человек с оккупированной территории и Украины. Тогда призовой фонд был 229 тысяч гривен. Играли в "Ворфейс", "Дота 2" и "Контр-страйк". За победу в последней игре команда получила 67 тысяч гривен.

В ЛНР занимаются конным спортом

В оккупированном Луганске действует единственный конный клуб. Его создали на базе частных конюшен, которые остались после начала войны на Донбассе 2014-го.

- Хозяева и конные тренеры убегали от боевых действий. Оставляли элитные породы лошадей стоимостью более миллиона гривен, — говорит 28-летняя Татьяна Максименко из Луганска. — В селе Хрящеватом вблизи Луганска снаряды попали в конюшню. 14 лошадей ранили, четыре погибли. Смертельно ранили главного тренера школы Юлию Кокошкину.

- В конце 2018-го главари Луганска провели конный кубок ЛНР, - продолжает Максименко. — На дистанции с препятствиями высотой 110 сантиметров соревновались взрослые. Дети также участвовали. За призовые места выдавали грамоты, медали и призы.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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