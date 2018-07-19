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пятница, 20 июля 2018 07:55

На месте древних находок откроют музей

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Музей "Центр средневекового Киева" создадут на Почтовой площади столицы. Будет на месте, где в 2014 году археологи нашли древние вещи и откопали улицу времен Киевской Руси. По решению Верховной Рады строительные работы там запрещены.

Киевская мэрия должна растрогнуть договор с застройщиком "Хенсфорд-Украина", который планировал построить на площади торгово-развлекательный центр.

Сейчас на месте находок постоянно есть активисты. Искусствовед 45-летняя Ольга Рутковска проводит желающим экскурсии к будущему музею.

— Мы делаем фотографии гостей, собираем из снимков альбом, — говорит Ольга Рутковская. — Боремся за музей. Гости сюда приходили разные, но не было ни одного представителя мэрии.

Активисты на Почтовой площади находятся круглосуточно с 20 июня этого года. Тогда несколько десятков киевлян захватили место, выделенное под строительство ТРЦ. Разбили палатки. Требовали запретить строительные работы и создать музей. Искусствовед Анабелла Морина, 40 лет, объявила голодовку. Длилась больше недели.

Почтовая площадь является исторической частью Киева. Несколько лет назад мэрия позволила компании "Хенсфорд-Украина" построить здесь ТРЦ. По закону, инвестор должен был профинансировать археологические раскопки. Они начались в 2014-м. Археологи нашли вещи XII-XVIII вв. — печати князей, оружие, украшения, семена, останки животных и людей. Также — улицу и несколько помещений времен Киевской Руси. Однако мэрия тогда отказалась расторгнуть договор с инвестором.

Автор: Анастасия КАЛАТУР
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