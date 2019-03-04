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вторник, 05 марта 2019 06:41

На горе Поп Иван восстановят обсерваторию

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На горе Поп Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей восстановят обсерваторию. Европейский Союз выделил на нее 1 млн 53 тыс. евро — 31,6 млн грн.

Соглашение заключили Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Польши.

— Отремонтируем помещение, — рассказывает ректор Прикарпатского университета 54-летний Игорь Цепенда. — Установим современное метеорологическое оборудование и закупим оборудование для спасателей. Прикарпатский и Варшавский университеты займутся восстановлением и обустройством обсерватории. Будущий научно-исследовательский центр будет служить базой для подготовки специалистов, которые в зимнее время будут участвовать в поисково-спасательных операциях в горной местности. В обсерватории будут проводить экологический мониторинг среды.

Реализуют проект за два года. В Украине работают 15 обсерваторий.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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