На евробляхах разрешили ездить до 24 августа

- Требую, чтобы штрафы за управление авто на еврономерах отложили. А растаможку сделали доступной, - говорит 50-летний Сергей Пикуш. Утром 16 мая сидит в минивэне "Опель Зафира" с еврономерами. Машину остановил на столичной улице Грушевского.

Вдоль дороги стоят 10-15-летние иномарки на польской или литовской регистрации. Владельцы нерастаможенных легковушек устроили акцию возле Верховной Рады.

- Мог выгнать машину за границу и продать. Или сдать на металлолом, - продолжает Сергей Пикуш. - Европейцы богаче нас. Покупают новые машины. А для нас и эти бляхи - роскошь. Надеюсь, новый президент прислушается к нам.

На площади стоят люди с флагами организации "Автоевросила". Некоторые обедают в машинах. Неподалеку от входа в парламент со сцены ведущий приветствует украинцев с Днем вышиванки. Приглашает желающих сформировать трезубец из людей.

- В Верховной Раде создали внеочередной комитет, - говорит 41-летний Олег Ярошевич, председатель общественной организации "Автоевросила". - Единственным вопросом было перенесение срока вступления в силу штрафов для владельцев нерастаможенных машин. Мы просили 402 дня, комитет утвердил 90. Эти люди собрались не только для отсрочки. Самая большая проблема - дорогая растаможка, особенно старых машин. Иногда обходится в четыре раза больше, чем сама машина.

В обед 16 мая Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нерастаможенные транспортные средства до 24 августа. За решение проголосовали 236 депутатов.

- Депутаты пошли на уступки не из-за митинга, - поясняет президент Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко. - А для восстановления справедливости. Закон вступил в силу 24 ноября 2018 года, но Кабмин принял процедуру только 28 декабря. То есть больше месяца закон действовал, но люди не могли растаможить машины. Им компенсировали это время.