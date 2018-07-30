На дорогах появятся радары

Скоростной контроль на дорогах возобновят в начале осени, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, 40 лет. Полиция будет использовать радары.

Раньше министр говорил, что проверки начнут с 27 июля. Потом объяснил: необходимо время, чтобы согласовать новые нормы контроля скорости.

Патрульные сначала будут проверять соблюдение скорости вручную. Впоследствии на полицейские автомобили установят тестеры.

— Три года назад решили, что фиксация нарушений правил дорожного движения должна быть автоматической. Поэтому с дорог убрали ручные радары, которые были у ГАИ. Но автоматическую фиксацию так и не запустили, — говорит автоюрист Богдан Глядик, 30 лет. — С 2015-го никто не контролирует скорость на дорогах. За ее превышение не привлекают к административной ответственности. Если патрульные начнут обнаруживать и штрафовать нарушителей, со временем аварийность уменьшится. Водители будут придерживаться скоростного режима.

Сейчас штраф за превышение скорости на 20 км/ч составляет 255 грн. Больше чем на 50 км/ч — 510 грн.