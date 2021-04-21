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четверг, 22 апреля 2021 00:36

Мужчинам расширили право на декретный отпуск

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Верховная Рада во втором чтении приняла закон, который расширяет права мужчин в уходе за детьми. Получили право брать разовый оплачиваемый отпуск на две недели. Требовать сокращенного рабочего дня, если имеют детей до 14 лет с инвалидностью.

- Мужчины и раньше имели право на декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Но предоставлялся он тогда, когда жена официально из него вышла или не воспользовалась. Теперь эти условия убраны, - говорит социолог Елена Стрельник, 43 года.

- Моя жена не имеет права на декретный отпуск. Она предприниматель и не имеет отношений по трудовой книжке со своим работодателем. Я тоже не имел права на такой отпуск. Это была проблема, - говорит патрульный полицейский Сергей Багалика, 32 года. - Долго ждали принятия нового закона. Он дает право выбора в нашей семье, кто пойдет в отпуск ухаживать за ребенком. Сейчас жена зарабатывает больше меня и у нее есть возможность обеспечивать семью. Поэтому я пойду в декрет.

До этого закона мы пользовались выходными, ежегодным отпуском или за свой счет. Все, что делает женщина, может делать и мужчина. Так же купаю ребенка и кормлю, готовлю смеси, переодеваю, меняю подгузники, играю, хожу гулять в парк.

Также закон позволяет брать двухнедельные отпуска бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками, которые имеют только кого-то одного из родителей.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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