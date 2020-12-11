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суббота, 12 декабря 2020 06:30

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

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13 лет назад 12 декабря в Днепропетровске начался суд над самым кровавым маньяком в истории Украины, которого окрестили "пологовским маньяком", 55-летним Сергеем Ткачом.

Суд доказал 37 убийств с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти. После приговора, по которому он получил пожизненное заключение, Ткач признался в совершении еще более 30 преступлений. Всего, по неофициальным данным и по словам самого Ткача, совершил более 100 нападений. Жертвами маньяка были в основном девушки 9-17 лет в Крыму, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской, Житомирской областях.

Автор: uk.wikipedia.org
  Сергея Ткача, которого окрестили "пологовским маньяком", признали самым кровавым маньяком в истории Украины. Суд доказал 37 убийств с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти. В общем признавался в более сотни нападений на девушек и женщин
Сергея Ткача, которого окрестили "пологовским маньяком", признали самым кровавым маньяком в истории Украины. Суд доказал 37 убийств с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти. В общем признавался в более сотни нападений на девушек и женщин

Он убивал с 1980 до 2005 года. Преступнику удавалось избежать ареста благодаря тому, что в молодости он работал в милиции экспертом-криминалистом. Хорошо знал, как заметать следы. Из Москвы и Киева в регионы отправляли лучших оперативников и следователей, но выйти на след злоумышленника те не могли. За это время, за его преступления посадили в тюрьму 9 невинных людей. Один из них повесился в тюремной камере, другой сошел с ума.

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Первое убийство Ткач совершил в в Симферополе. По его свидетельству, он задушил и изнасиловал молодую женщину, потом сам позвонил в милицию, чтобы "помочь коллегам по службе обнаружить труп". Дежурный по РОВД отказался назвать свое имя, и Ткач повесил трубку.

"Так началась моя 25-летняя беготня", - рассказывал он.

Сергея Ткача затдержали в своем доме на окраине города Пологи в августе 2005 года. Встретил оперативников словами: "Я ждал вас 25 лет". Во время обыска в его доме были найдены женские зонты, сумки, туфли, губные помады, детские тетради, куклы, украшения. Находясь под следствием, он заявлял, что одним из стимулов убийств для него было желание доказать "полную профнепригодность оперативников".

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Ткач родом из российской Кемеровской области. После службы в армии его рекомендовали в школу милиции и направили работать экспертом-криминалистом. Однако вскоре был уволен за служебный подлог. Сменил много мест проживания и работы. Работал на заводах, шахтах, колхозах. Был трижды женат и имел четверых детей.

Последний брак заключил уже за решеткой. 9 декабря 2015-го женился на россиянке Елене и в 64 года вновь стал отцом. Елена Ткач младше Сергея на 38 лет, она впервые увидела серийного убийцу в 16 лет по телевизору во время судебного процесса, "заинтересовалась", но только в 2014 году начала его искать. На втором длительном свидании Елена забеременела, 24 декабря 2016 года у нее родилась дочь Елизавета, которую воспитывают родители Елены в городе Рыбинске Ярославской области. Стоял вопрос об ограничении или лишении женщины родительских прав.

Автор: youtube.com/Телеканал 1+1
  Последний брак Сергей Ткач заключил за решеткой. 9 декабря 2015-го женился на россиянке Елене и в 64 года вновь стал отцом. Елена Ткач была моложе Сергея на 38 лет
Последний брак Сергей Ткач заключил за решеткой. 9 декабря 2015-го женился на россиянке Елене и в 64 года вновь стал отцом. Елена Ткач была моложе Сергея на 38 лет

4 ноября 2018-го Сергей Ткач умер от сердечной недостаточности в колонии №8 в Житомире, где отбывал наказание. За телом осужденного никто из родственников или близких не приехал. Через три дня похоронили собственными силами.

30 лет назад 20 ноября по дороге из магазина в российском Новочеркасске арестовали серийного убийцу, педофила, некрофила и каннибала 54-летнего Андрея Чикатило. На его счету 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам преступник признался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств в Ростовской области и других регионах Советского Союза.

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Дата
12
декабря

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

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