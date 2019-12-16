"Мотор Сич" продали китайцам

Акции запорожского предприятия "Мотор Сич" продали китайским компаниям за $250 млн. Это спасло завод от банкротства, говорят на предприятии.

- Я мог закрыть завод, мог сократить работников. Но мы решили найти инвестора. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои акции продал тоже, - говорит президент завода 81-летний Вячеслав Богуслаев.

"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, промышленных газотурбинных установок.

"Продукцию предприятия покупают более 100 стран. Горжусь, что имеем такую компанию", - написал в "Фейсбуке" министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, 44 года.

Позже прокомментировал сообщение в социальной сети общественного активиста Владислава Грезева, который заявил, что директор "Мотор Сичи" наладил поставки продукции в Россию и Крым.

"Половина запчастей для нашей армии идет из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Мы с Россией и НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. - ГПУ) вместе работаем над космической программой. Если не нравится, то идите сами что-то делайте", - написал Милованов.