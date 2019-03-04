Мост обвалился от старости

В столице обвалился пешеходный мост. Расположен в парке на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины на ул. Платона Майбороды, 8, в Шевченковском районе. Люди не пострадали.

— Таких столетних мостов там штук пять. Они падают от старости. Угрозы городу или жителям не представляют — это территория института. Мы их предупредили, все разъяснили. Они ленты повесили. Мост упал ночью. На утро оградили. Что дальше делать — будут ли выделять деньги, будут ли восстанавливать — неизвестно, — говорит начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Шевченковской райгосадминистрации Анатолий Лазоренко, 56 лет.

Парк в Кмитовом яре передали в управление Института педиатрии в начале 1980-х. Кроме мостов, там расположены несколько усадеб. Первую возвели в 1893-м в стиле неоренессанс. Место называют "дачей Никиты Хрущева". Он поселился здесь в 1943 году с третьей женой. Последним из советских партдеятелей в усадьбе жил Петр Шелест.