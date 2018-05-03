Московский патриархат собирает подписи против создания поместной церкви

В Украинской православной церкви Московского патриархата призывают верующих отправлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять украинской церкви статус поместной.

В епархии Московского патриархата поступили десятки тысяч бланков письма к Вселенскому патриарху, которые нужно заполнить по образцу, сообщают украинские СМИ.

Парафиянам предлагают обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной церкви.

"Мы против того, чтобы поместную церковь создавали на основе раскольнических группировок — православной церкви Киевского патриархата и автокефальной православной церкви", — сказано в обращении.

— Если бы Московский патриархат не надеялся повлиять на решение Константинопольского патриарха — не инициировал бы такую акцию, — говорит религиовед Людмила Филипович, 61 год. — МП готов вкладывать большие ресурсы, чтобы остановить процесс создания единой поместной церкви в Украине. Они боятся этого и не хотят. Потому что тогда Украина выйдет из-под влияния Московского патриархата. А Россия активно использует его для дестабилизации ситуации внутри нашего государства.

Подобная акция проходит в Киевском патриархате. Но там собирают подписи в поддержку поместной церкви.