Моряки находятся в плену 226 дней

На пл. Воинов-освободителей в Мариуполе Донецкой области 7 июля отпраздновали День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Морские пехотинцы показали, как выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, продемонстрировали элементы современного рукопашного боя и военную технику.

- К сожалению, в плену находятся 24 украинских военных моряка, но мы уверены, что они вернутся домой, - говорит Аркадий Степаненко, заместитель командующего морской пехоты ВМС ВСУ.

В мероприятиях приняли участие ветераны войны на востоке Украины, военные капелланы, волонтеры и военнослужащие, выполняющие боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Руководство наградило лучших отличиями и грамотами.

День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.