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четверг, 27 июня 2019 07:50

Минимальная пенсия вырастет на 67 гривен

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C 1 июля в Украине начнется вторая волна повышения пенсий и социальных выплат. Минимальная пенсия вырастет на 67 грн и будет составлять 1564 грн.

— В этом году впервые пересчитают выплаты гражданам, у которых фактическая пенсия меньше минимальной, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. — Введут доплаты за стаж. Мужчины, которые отработали более 35 лет, и женщины с более, чем 30-летним трудовым опытом — получат по 1 проценту надбавки за каждый год.

Пересчета ожидают более 11 млн пенсионеров.

Вырастут выплаты инвалидам войны и участникам боевых действий. Первая группа получит доплату в 191 грн. Вторая и третья — на 20 грн меньше.

Вырастет и помощь на детей. Для 6-летних будет составлять 1699 грн, для старших — 2118 грн.

Прожиточный минимум со второго полугодия будет 1936 грн. Для трудоспособных — поднимут до 2007 грн, нетрудоспособных, — 2102.

С 1 июля правительство изменило правила получения посылок из-за границы. Стоимость одной не должна превышать 3 тыс. грн. Если больше — придется платить пошлину и НДС.

— Так чиновники пытаются бороться с контрабандой, — говорит Охрименко. — До принятия данного закона украинцы, которые живут в Европе, ежедневно отсылали в Украину посылки с папиросами и алкоголем, не платя пошлину.

Сложности будут возникать, если заказываешь товар в интернет-магазинах США и Китая. На них это правило также действует. Придется разбить посылку на несколько меньших. В Украине это распространенная практика. Есть посредники, которые помогают с большими заказами.

С июля стартует очередной этап медицинской реформы — программа бесплатной диагностики.

В больницах должны предоставлять 54 услуги, в частности, обследование внутренних органов, лечение некоторых видов онкологии. В бюджете на это заложены 2 млрд грн. Диагностика будет бесплатна для тех, кто подписал декларацию с семейным врачом.

— Обследоваться можно будет в районной и городской больницах, — говорит народный депутат Ирина Сысоенко, 37 лет. — Но правительство никак не утвердит тарифы на лабораторные услуги. Поэтому переход возможен в 2020-ом. Государство должно выделить 5 процентов ВВП на лабораторные исследования и обновление техники.

В Национальной службе здоровья говорят, что больницы не готовы к переходу. Кабинеты не имеют компьютеров, в лабораториях — устаревшее оборудование.

Будем покупать электроэнергию, как продукты на рынке

С 1 июля в Украине заработает рынок электроэнергии. Государство перестанет быть единственным покупателем и продавцом. Цены станут рыночными.

— До сих пор электроэнергию на электростанциях покупала государственная компания "Энергорынок". Продавала и предприятиям, и квартирам. Главное изменение, которое вводится с июля: не будет единственного покупателя. У электростанций товар смогут приобрести разные операторы, — говорит эксперт по энергетике 52-летний Карел Хирман. — Будем покупать электроэнергию, как продукты на рынке.

Разницу почувствуют крупные предприятия. Смогут избирать лучшие условия, цену. Будет возникать конкуренция. Цена будет зависеть от графика потребления, нагрузки. Будет меняться ежедневно, может даже несколько раз в день. Это будет отражаться в контрактах.

Для квартир, домохозяйств поставщиком останется облэнерго.

— Цены на электричество постепенно вырастут — будут выше приблизительно в полтора раза, чем нынешние, — добавляет Хирман. — Государство будет контролировать цены во время переходного периода, потом их будет формировать рынок.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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