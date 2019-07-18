- В небольших городах ДНР массово закрывают магазины электроники. Предприниматели не могут платить налоги и аренду. Из-за этого местные вынуждены ездить в Донецк или заказывать по интернету, - рассказывает 34-летняя Татьяна Миронова из оккупированного Харцызска Донецкой области.

Электронику в оккупированные районы завозят из России, подконтрольных Украине территорий и доставляют по почте из Китая.

- Нам везут технику наихудшего качества, - продолжает Татьяна. - Я беру себе в Мариуполе. Раз в полгода езжу туда, скупаюсь. Недавно купила блендер за 250 гривен. В Харцызске такой стоит дороже. На пунктах пропуска за малогабаритную технику не цепляются. Но чек храню. Иногда знакомые просят что-то привезти. Не отказываю. Беру за это 50 гривен.

До оккупации посылки людям доставляли операторы "Укрпочта", "Новая почта", "Интайм". С 2014 года они не работают. В отобранных отделениях "Новой почты" боевики основали компанию "Наша почта". Она доставляет товары из неоккупированной Украины, России, аннексированного Крыма и Китая.

- Можно отправлять посылки "Новой почтой" в отделение номер два в городе Волноваха. Это в 60 километрах от Донецка, - говорит 29-летний Максим Горбань из Бердянска Запорожской области. - Там их забирает женщина-посредник, переправляет в Донецк. Я так отправлял родственникам микроволновку. Заплатил за пересылку до Волновахи, родственники отдали посреднику 615 гривен. Микроволновку ждали больше месяца.

За ноутбуками и компьютерами жители оккупированных территорий ездят в подконтрольные Украины города. Здесь они вдвое дешевле.

- Сын окончил школу. Для учебы в университете нужен ноутбук, - говорит 46-летняя Ирина Максименко из Тореза. - Мы объездили торговые центры Донецка, нашли "Асус" за 11 тысяч гривен. В украинских интернет-магазинах такой стоит шесть с половиной тысяч. Мы заказали по почте, еще 500 гривен отдали на дорогу до Волновахи и обратно.

В 2016 году в Донецке закрыли завод по производству холодильной техники "Норд". Президент группы "Норд" Валентин Ландик продал свою долю российской компании "Диорит-Технис", которая является официальным представителем техники "Норд" в России. Производство холодильников возобновили, самый дешевый продают за 4 тыс. грн.

- В Донецке завод работает на половину мощности. Часть людей уволилась, другая переехала в Украину, - рассказывает 47-летний Михаил Марченко из Донецка. - В 2015 году "Норд" выпустил 163 тысячи холодильников - вдвое меньше, чем до оккупации. Их экспортируют в Россию и поставляют по магазинам техники здесь.

Смартфоны и планшеты дончане заказывают из китайских интернет-магазинов.

- В каждом торговом центре продаются "Айфоны", - говорит 23-летний Владислав Вознюк из Макеевки. - Их привозят из Китая через Россию. Часто в упаковках продают телефоны, которые были разбиты и отремонтированы. Покупателям это не говорят. Такие могут работать, как новые, или поломаться на вторую неделю.

13 бывших магазинов техники "Фокстрот" работают на территории оккупированной части Донецкой области. После оккупации называются "Фокс".

К произведенным в России телевизорам нет деталей

Жители оккупированной части Луганщины чаще покупают подержанную технику. Ищут ее в социальных сетях или на рынках.

- Брат искал телевизор. Нашел на рынке российский "Рубин", - говорит 39-летний Олег Сидяченко из Луганска. - Отдал восемь тысяч гривен. В течение двух лет ежемесячно откладывал на него по 350 гривен. Но он сломался. Брат пошел к продавцу, тот посоветовал везти телевизор в сервисный центр в России. Хорошо, что местный мастер сделал.

- Произведенные в России телевизоры и холодильники лучше не брать, - говорит из оккупированного Алчевска. - Они ломаются, запчастей нет. А вот миксеры, электрогрили и чайники можно покупать. Качество среднее, но если сломается, то можно отремонтировать. Жене на день рождения купил миксер "Аксинья" за 400 гривен. Работает третий год.