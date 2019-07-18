"Микроволновку ждали больше месяца"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 720
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2124
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 675
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1008
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1485
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1836
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 180
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 06:45

"Микроволновку ждали больше месяца"

  Комментировать

- В небольших городах ДНР массово закрывают магазины электроники. Предприниматели не могут платить налоги и аренду. Из-за этого местные вынуждены ездить в Донецк или заказывать по интернету, - рассказывает 34-летняя Татьяна Миронова из оккупированного Харцызска Донецкой области.

Электронику в оккупированные районы завозят из России, подконтрольных Украине территорий и доставляют по почте из Китая.

- Нам везут технику наихудшего качества, - продолжает Татьяна. - Я беру себе в Мариуполе. Раз в полгода езжу туда, скупаюсь. Недавно купила блендер за 250 гривен. В Харцызске такой стоит дороже. На пунктах пропуска за малогабаритную технику не цепляются. Но чек храню. Иногда знакомые просят что-то привезти. Не отказываю. Беру за это 50 гривен.

До оккупации посылки людям доставляли операторы "Укрпочта", "Новая почта", "Интайм". С 2014 года они не работают. В отобранных отделениях "Новой почты" боевики основали компанию "Наша почта". Она доставляет товары из неоккупированной Украины, России, аннексированного Крыма и Китая.

- Можно отправлять посылки "Новой почтой" в отделение номер два в городе Волноваха. Это в 60 километрах от Донецка, - говорит 29-летний Максим Горбань из Бердянска Запорожской области. - Там их забирает женщина-посредник, переправляет в Донецк. Я так отправлял родственникам микроволновку. Заплатил за пересылку до Волновахи, родственники отдали посреднику 615 гривен. Микроволновку ждали больше месяца.

За ноутбуками и компьютерами жители оккупированных территорий ездят в подконтрольные Украины города. Здесь они вдвое дешевле.

- Сын окончил школу. Для учебы в университете нужен ноутбук, - говорит 46-летняя Ирина Максименко из Тореза. - Мы объездили торговые центры Донецка, нашли "Асус" за 11 тысяч гривен. В украинских интернет-магазинах такой стоит шесть с половиной тысяч. Мы заказали по почте, еще 500 гривен отдали на дорогу до Волновахи и обратно.

В 2016 году в Донецке закрыли завод по производству холодильной техники "Норд". Президент группы "Норд" Валентин Ландик продал свою долю российской компании "Диорит-Технис", которая является официальным представителем техники "Норд" в России. Производство холодильников возобновили, самый дешевый продают за 4 тыс. грн.

- В Донецке завод работает на половину мощности. Часть людей уволилась, другая переехала в Украину, - рассказывает 47-летний Михаил Марченко из Донецка. - В 2015 году "Норд" выпустил 163 тысячи холодильников - вдвое меньше, чем до оккупации. Их экспортируют в Россию и поставляют по магазинам техники здесь.

Смартфоны и планшеты дончане заказывают из китайских интернет-магазинов.

- В каждом торговом центре продаются "Айфоны", - говорит 23-летний Владислав Вознюк из Макеевки. - Их привозят из Китая через Россию. Часто в упаковках продают телефоны, которые были разбиты и отремонтированы. Покупателям это не говорят. Такие могут работать, как новые, или поломаться на вторую неделю.

13 бывших магазинов техники "Фокстрот" работают на территории оккупированной части Донецкой области. После оккупации называются "Фокс".

К произведенным в России телевизорам нет деталей

Жители оккупированной части Луганщины чаще покупают подержанную технику. Ищут ее в социальных сетях или на рынках.

- Брат искал телевизор. Нашел на рынке российский "Рубин", - говорит 39-летний Олег Сидяченко из Луганска. - Отдал восемь тысяч гривен. В течение двух лет ежемесячно откладывал на него по 350 гривен. Но он сломался. Брат пошел к продавцу, тот посоветовал везти телевизор в сервисный центр в России. Хорошо, что местный мастер сделал.

- Произведенные в России телевизоры и холодильники лучше не брать, - говорит из оккупированного Алчевска. - Они ломаются, запчастей нет. А вот миксеры, электрогрили и чайники можно покупать. Качество среднее, но если сломается, то можно отремонтировать. Жене на день рождения купил миксер "Аксинья" за 400 гривен. Работает третий год.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Микроволновку ждали больше месяца"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 249540
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 29800
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 29277
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 19425
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17019
Украина
Демьян Рогак выжил после падения с четвертого этажа
Демьян Рогак выжил после падения с четвертого этажа
Фирташ вывезут в США
Фирташ вывезут в США Просмотров: 234
Боевики не выдают паспорта пенсионерам
Боевики не выдают паспорта пенсионерам Просмотров: 171
Полицейские увольняются с работы
Полицейские увольняются с работы Просмотров: 18
Во время перемирия террористы перетягивают технику
Во время перемирия террористы перетягивают технику Просмотров: 936
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
Голосов: 143
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua