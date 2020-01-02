Метели возможны во второй половине января

В начале января в Украину придут морозы. Ночью похолодает до -7 ° C. Днем будет около нуля, прогнозируют синоптики.

- Похолодание ждем на всей территории Украины, - говорит синоптик Укргидрометцентра 54-летняя Наталья Голеня. - Морозы принесет циклон из Венгрии. В эти дни возможны сильные порывы ветра.

В течение месяца температура будет неустойчивая. Относительно теплая погода будет сменяться морозами.

- Вообще январь будет теплее на полтора-два градуса климатической нормы, - рассказывает метеоролог Владислав Билык. - Больше всего осадков выпадет в западных областях. Пока неизвестно - будет идти снег или дождь. На остальной территории ожидаем недостаток осадков.

Сильных морозов в январе не будет.

- Последние пять лет наблюдаем в Украине теплые зимы. Эта не исключение. Умеренно теплая. В декабре была аномальная суточная температура. Превышала 10 градусов тепла. Во Львове ночью фиксировали плюс 14 градусов, а днем ​​- 17 выше нуля, - говорит Вера Балабух, 53 года, из Гидрометеорологического института. - В январе обычно холоднее вторая его половина. Возможны кратковременные и сильные заходы холода. Принесут сильные ветры, метели, гололед, налипание мокрого снега.