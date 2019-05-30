Место голосования можно изменить до 15 июля

Для участия в выборах в Верховную Раду 21 июля граждане могут изменить место голосования до 15 июля включительно.

Центризбирком упростил процедуру. Для изменения места голосования необходимо предоставить в отдел ведения Государственного реестра паспорт и заявление, в котором указать желаемый участок. Избирателю выдадут удостоверение.

"Теперь не нужно подавать документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования", - сообщили в ЦИК.

На внеочередных парламентских выборах будут избирать депутатов в мажоритарных округах и по партийным спискам. В случае изменения места голосования избирателю дадут один бюллетень - по партийным спискам.

Накануне второго тура президентских выборов 21 апреля место голосования изменили 325604 избирателя.

295 миллионов гривен потратят на печать и доставку избирательных бюллетеней. 11 млн грн - на изготовление и доставку 3 тыс. избирательных ящиков. Еще 4 млн грн - на архивные боксы. 14 млн грн заплатят за информационные плакаты партий. Бланки протоколов избирательных комиссий и актов будут стоить 20 млн. Печати бюллетени надо в течение 17 дней.