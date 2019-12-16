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вторник, 17 декабря 2019 05:20

Математика станет обязательным предметом ВНО

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С 2021 года математика станет обязательным предметом Внешнего независимого оценивания, заявили в Министерстве образования и науки. Так хотят побороть у школьников страх перед этой дисциплиной.

Решение приняли после посредственных результатов украинских учеников по математике, по результатам международного рейтинга качества школьного образования "ПИСА-2018". Тестирование прошли 6 тыс. отечественных школьников в прошлом году. Показали, что до базового уровня знаний по математике не дотягивают 36% наших школьников.

— Решение сдавать математику на ВНО — правильное. Однако есть три важных обстоятельства, без которых тестирование потеряет смысл, — говорит экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук, 63 года. — Задания не должны быть одинаковыми для всех. Должны различаться для учащихся, которые планируют в дальнейшем углубленно изучать этот предмет, и для обычной проверки математической грамотности. Обязательное ВНО по математике для студентов колледжей и техникумов, которые будут сдавать его для получения образования на высшем уровне — не является хорошей инициативой. Для чего сдавать математику учащемуся творческого колледжа, который уже зарекомендовал себя как хороший певец? В-третьих, в последние годы в стране снижается уровень сложности теста по математике. Это хорошо заметно, если проанализировать основные результаты внешнего оценивания. Также существенно уменьшают порог "сдал/не сдал". Сейчас его устанавливают на уровне угадываний.

— В Украине необходимо менять и обновлять кадры, материально-техническую базу и учебники, — говорит специалист. — В течение года эти три проблемы решить невозможно. Скоро украинские школьники будут участвовать в еще одном международном исследовании - "ТИМСС". Я уверен, что результаты наших детей будут опять негативными. А то, насколько быстро Украине удастся выстроить новую систему образования, зависит от политической воли, целевого финансирования и грамотного менеджмента.

Автор: Соломия ЦУРА
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