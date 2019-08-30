В Украине запретили партию

Компартию впервые запретили в 1991 году. Фото: "Захид.нет"

В Украине запретили Коммунистическую партию 30 августа 1991-го.

Партию запретили в связи с государственным переворотом 19-21 августа 1991-го в Москве. Тогда коммунисты попытались создать Государственный комитет по чрезвычайному положению и отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

На вечернем заседании президиум Верховной Рады рассмотрела отчет комиссии. Оказалось, что коммунисты способствовали заговорщикам. Они написали шифротелеграму за подписью первого секретаря ЦК КПУ Станислава Гуренко, в которой заявили о содействии Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР. Обещали поддерживать дисциплину в стране и не допускать в СМИ антикоммунистические материалы.

"Подержанные руководством страны по стабилизации обстановки и выхода из кризиса меры соответствуют настроению подавляющего большинства трудящихся и созвучны принципиальной позиции Компартии Украины", - говорилось в телеграмме.

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На основе этого Компартию запретили. Ее имущество должно было перейти в государственную собственность.

14 мая 1993-го президиум ВР Украины снова позволил коммунистам создать партию. Учредители КПУ заявили, что они не являются правопреемниками КПСС.

Деятельность новой КПУ была запрещена 23 июля 2015-го приказом Министерства юстиции Украины согласно закону о декоммунизации.

В сети опубликовали фото львовского фотографа Загрузка Фургала "Тревожный август 91-го". На них можно увидеть, как в городе отреагировали на переворот ГКЧП в Москве 18-21 августа 1991 года.