Создали организацию для противостояния новой власти

Украинская националистическая самооборону создала 19 августа 1991-го. Действует по сей день. Фото: antikor.com.ua

Украинская Межпартийная Ассамблея создала националистическую самооборону для борьбы с путчистами ГКЧП 19 августа 1991-го. Те хотели сохранить СССР путем устранения президента Михаила Горбачева, действия которого рассматривали как неконституционные.

УМА возникла 30 июня 1990-го, как националистическая альтернатива общественным структурам национал-коммунизма и национал-демократии, которые выступали за суверенизацию УССР. Объединила в то время различные патриотические группы, организации и партии. 8 сентября 1991 УМА переименовали в Украинскую Национальную Ассамблею, а УНСО стала ее структурным силовым подразделением. Организация получила народное название УНА-УНСО.

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"Примечательно, что день создания УНСО совпал с праздником Преображения Господня. Ведь в этот день был поставлен крест на господстве в Украине советского авторитарного режима. Создание в этот день УНСО, как структурного подразделения УНА продемонстрировало всему миру готовность украинцев отстаивать свою свободу, - отметил 1-й председатель УНА-УНСО Юрий Шухевич. - Решительность украинских патриотов в стремлении защищать самостоятельность нашего государства заставила прокоммунистическую Верховную Раду через пять дней после создания УНСО объявить Акт о Независимости Украины".

18 августа 1991 года с целью сохранения СССР президента Михаила Горбачева отстранили от власти. Его взят под домашний арест во время пребывания в правительственной резиденции в Форосе (Крым). Власть в стране на себя взял Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который провозгласил себя органом "для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения". В состав Государственного комитета по чрезвычайному положению вошли премьер-министр СССР, министры обороны и внутренних дел, председатель КГБ и ряд других. Возглавил этот орган вице-президент СССР Геннадий Янаев.