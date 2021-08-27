Разбился самолет, погибли 77 граждан Украины

Схема полёта рейса / US Department of Defense

29 августа 1996-го, 25 лет тому, самолет Ту-154М российской авиакомпании "Внуковские авиалинии" выполнял рейс в Норвегию по маршруту "Москва-Лонгйир". На борту было 130 пассажиров и 11 членов экипажа. Среди них 77 граждан Украины и 64 граждане России. Рейс был чартерным. При заходе на посадку в аэропорту Свальбард лайнер в управляемом полёте врезался в гору Опера на острове Шпицберген. Все 141 человек на борту погибли. Авиакатастрофа крупнейшая по числу погибших в истории Норвегии.

Чартерный рейс выполнялся для компании "Арктикуголь", владевшей шахтами в посёлках Баренцбург и Пирамида на норвежском Шпицбергене. Командир рейса имел опыт посадки в аэропорту Свальбард. Второму пилоту предстояло это сделать впервые, но именно он осуществлял пилотирование. В аэропорту самолёт ожидали 120 работников и их семьи для обратного рейса.

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Полёт проходил нормально до начала снижения. Шли ливни, а скорость ветра составляла 28-56 км/ч. Видимость превышала 10 км, потом упада до 6 км, а потом до 400 м. Свальбард - главный аэропорт Шпицбергена, обслуживающий архипелаг. Он окружен горами и оборудован единственной взлетной полосой.

Во время захода на посадку неоднократно срабатывала сигнализация опасного сближения с землей. В последний раз сигнал звучал 9 сек и продолжался до столкновения с горой Опера на высоте 907 м над уровнем моря, в 14,2 км от аэропорта и правее на 3,7 км от посадочного курса. Самолёт полностью разрушился, все пассажиры и экипаж погибли.

Отчёт о причинах катастрофы опубликовали 2 ноября 1999 года. Согласно ему, причиной стали многочисленные ошибки экипажа. Во время полёта штурман неправильно установил GPS-индикатор, который указал неправильное местоположение самолёта и при этом работа штурмана не проверялась ни одним из пилотов. В полёте в горной местности второй пилот заподозрил, что указания GPS-индикатора могут быть неверными и это вызвало спор между пилотами - продолжать заход на посадку или уйти на второй круг. В итоге, несмотря на неопределённость в отношении системы GPS, пилоты решили садиться, что привело к катастрофе. Связь с диспетчерами была затруднена тем, что пилоты плохо знали английский.