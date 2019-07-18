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пятница, 19 июля 2019 00:35

Мать двоих детей погибла по дороге домой

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- Девочка в тяжелом состоянии в реанимации. Отец пришел в сознание, но ему не говорят, что жены уже нет, - говорит 50-летний Юрий Сулаев из Полтавской областной милиции. Рассказывает об аварии, произошедшей за селом Бричковка близ Полтавы 13 июля.

В тот день по трассе Полтава-Сумы ехал на "Тойота Королла" предприниматель 31-летний Алексей Сердюков. Он - основатель группы проектов "Содержание": интернет-издание, кафе, магазины. Сзади сидела журналистка 32-летняя Елена Пашетных. Алексей пошел на обгон, не успел завершить и протаранил встречный ВАЗ 21099. Там ехала семья Похиленко из Кременчуга: 41-летний мужчина, его 39-летняя жена Елена и дочь Соня, 12 лет. Забирали ее из детского лагеря. Дома их ждала младшая дочь Кира.

После удара Сердюков вышел из машины, вытащил свою пассажирку. Похиленко из покореженного кузова "Лады" доставали прохожие и спасатели. Женщина умерла в больнице.

Елена Пашетных в тяжелом состоянии в реанимации. Ей сделали две операции на голове и селезенке. У Алексея Сердюкова трещина в тазу и травма груди.

"За рулем автомобиля был я, - написал Сердюков в" Фейсбуке "через несколько дней после аварии. - Пошел на обгон, и у меня провалилась передача, не смог завершить. Попробовал съехать на обочину, но было поздно".

Давать объяснения полицейским отказался.

- Через 5 секунд после аварии "Тойота" загорелась, - добавляет Сулаев. - Но, к счастью, в салоне уже никого не было.

Друзья и знакомые обеих семей собирают деньги на лечение. Их можно перечислить на счет Приватбанка 4149 4996 4063 8225 - Похиленко Людмила, бабушка 12-летней Сони. Или на карту 4149 4390 0074 3132 - Ксения Малик, коллега журналистки Елены Пашетных.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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