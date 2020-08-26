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четверг, 27 августа 2020 07:51

Марш защитников длился четыре часа

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24 августа в 10:00 в столичном парке им. Тараса Шевченко собираются тысячи людей. Большинство в военной форме и камуфляже. Пьют кофе, общаются.

- Мой сын Денис был в 40-й бригаде "Дика качка". Его убили 22 января во время обороны Донецкого аэропорта. Бросился с гранатометом против танка, - говорит Надежда Попович. На ее голове черная повязка, в руках — портрет мужчины в военной форме. Рядом — двое ребят-школьников. Один в военной фуражке, на несколько размеров больше его головы. - Это его дети. Неправильно говорить, что Денис погиб. Гибнут под машинами, во время несчастных случаев. А наши защитники отдают жизнь за Украину. Они тоже хотели жить, но понимали, что, кроме них, некому защищать нас. Когда его хоронили, пришло приглашение в магистратуру.

Возле памятника Тарасу Шевченко развеваются флаги ОУН-УПА, сине-желтые, крымскотатарские и красно-черные. В этом году к ним добавились бело-красные в поддержку Беларуси. Из аудиоколонок звучат песни группы "Козак Систем" и "Воины света" белорусской группы "Ляпис Трубецкой".

На кирпичном ограждении парка сидит военный, вдруг падает, скручивается в клубок и трясется. Три побратима обливают его водой. Врачи меряют пульс и приводят в чувство.

На углу ул.Владимирской и бульв.Тараса Шевченко формируют 48 колонн из ветеранов русско-украинской войны, семей Героев Небесной сотни, пленных и пропавших без вести, волонтеров, военных капелланов.

Первыми идут семьи павших с их портретами. В вышиванках и траурной одежде. Все соблюдают дистанцию, но большинство — без масок. За ними — коробка женского ветеранского движения в черных футболках и с такими же флагами. Потом — военные медики.

Отдельной коробкой шагают крымские татары, воевавшие на Донбассе. Мужчины преимущественно с бородами, в пиксельной форме. К лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву периодически подбегают сфотографироваться люди.

Участники колонны с лозунгом #Free несут плакат "Муки невинных провоцируют восстание". Поддерживают фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета — Яну Дугарь, Андрея Антоненко (25 августа ему продлили арест до 23 октября. - ГПУ) и Юлию Кузьменко. Активисты скандируют: "Путин ху*ло, Зеля — сцикло, Аваков — черт!" Военные из всех областей Украины держат флаги своих частей.

- Государство решило не проводить парад. Но у нас есть свой, — говорит 43-летний Олег Петрович, военнослужащий 95-й бригады. — Президент говорит о мире любой ценой, но такого мира нам не надо. Это не то, к чему мы стремились. Будем бороться.

Издалека слышен звук волынки. Люди с детьми подходят к военным капелланам. Те благословляют парней и девушек.

- Привет, Полтава! - восклицают участники шествия телеведущему и блогеру Андрею Полтаве. Он позирует для селфи на мобильный телефон.

На мероприятии дежурит полиция, сотрудники МВД с собаками и машины скорой помощи. Недалеко от корпуса медицинского университета Богомольца на бульв. Шевченко по центру дороги стоит черный микроавтобус "Фольксваген". Из его приоткрытого окна торчит массивный объектив видеокамеры. Периодически его разворачивают в разные стороны.

За коробкой военных Киевской области люди несут 30-метровый государственный флаг. За ним — мужчины в черных казацких шапках и вышиванках. Один несет эмблему "Черные запорожцы". Мужчина в центре держит черный флаг с надписью "Украина или смерть". У него две дочери в вышиванках.

- Может нас бы здесь и не было в День независимости, если бы президентом был не Зеленский. А так приходится показывать власти, что нам эта страна небезразлична. Похоже, людей в этом году больше, чем в прошлом году, — говорит 32-летний Владислав Загородний из исторического общества "Черные запорожцы". Он с единомышленниками приехал из Черкасской области. - Хотим поддержать защитников Украины, которые борются за независимость от России на Донбассе. Атмосфера здесь напоминает Холодный Яр или Революцию Достоинства. На таких маршах чувствуешь, что ты — среди своих.

Колонна ветеранов несет плакат с надписью "С Независимостью не шутят". Скандируют: "Одна, единая, соборная Украина!" Впереди — пятый президент Петр Порошенко с супругой Мариной, председатель партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Колонны направляются на майдан Незалежности. Защитников приветствуют люди в вышиванках, с цветами. Многие пришли с детьми. Некоторые становятся на колено, чтобы выразить признательность.

Ближе к полудню накрапает дождь. Людей это не отпугивает.

— Марш — это символ нашей независимой Украины, сопротивления российской агрессии, — говорит переселенец из оккупированного Крыма 37-летний Сергей.

Марш защитников длится 4 часа. У стелы Независимости участники поют гимн и проводят вече.

В праздновании Дня Независимости по стране приняли участие 48,5 тыс. украинцев, сообщила Национальная полиция. Организаторы Марша защитников говорят, что только в Киеве на мероприятие собралось более 70 тыс. человек.

Автор: Кристина БУЦКО, Владимир МУКАН, Татьяна ПОРХУН
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