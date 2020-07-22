Максим Кривош 12 часов держал в заложниках пассажиров автобуса

Утром 21 июля на центральной площади Луцка 44-летний Максим Кривош, псевдоним Плохой, взял в заложники 13 пассажиров междугородного автобуса Берестечко — Красниловка.

— Он позвонил нам около 9:30. Сказал, захватил автобус с 20 людьми. Имеет большое количество оружия. Еще в одном людном месте заложил взрывчатку, — говорит Юрий Крошко из Волынской областной полиции. — Часть заложников установили, но на звонки люди не отвечали. Кривош выдвинул требования, но конкретики в них нет. Говорит о недовольстве ситуацией в стране, режимом. Точно не могли понять, чего он хочет. В автобусе раздавались выстрелы.

Впоследствии свои требования опубликовал в соцсетях и разослал родственникам заложников. Хотел, чтобы руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей публично признали, что они — террористы в законе. Президент Владимир Зеленский должен был призвать посмотреть фильм "Земляне". Эта документальная лента 2005 года посвящена проблеме жестокого обращения с животными.

Активист Назар Приходько опубликовал телефонный звонок Кривоша одному из родственников заложницы.

"Я извиняюсь, что твои жена и сын здесь оказались со мной, но такая уж произошла ситуация, — говорит Кривош в телефонном звонке. — Смотри, сейчас я на вайбер твоей маме скину свои требования, а ты ищешь как можно больше журналистов и рассылаешь им. Объяснишь ситуацию, что в Луцке захвачен автобус. Там внутри все разбито, куча взрывчатки. Кроме того, мина есть в Луцке, заложена отдельно. Главное, чтобы были выполнены требования, они очень простые".

К захваченному автобусу прибыл спецназ, стянули тяжелую технику, снайперы заняли боевые позиции. В Луцк приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

- Очень нетипичный захват и преступник. В Украине редко берут заложников по такому сценарию, — говорит юрист-криминолог Анна Маляр. — За последние 10 лет в реестре судебных решений есть 21 приговор за захват заложников. Почти все случаи — это организованные группы, которые на этом зарабатывали. Реже встречаются наркоманы или воры, которые берут в заложники случайных свидетелей. В Луцке требования злоумышленника говорят о его неадекватности — обращение ко всем ветвям власти с требованием в чем-то там признаться. Однако человек готовился, мечтал о славе — ведь в полицию заявил сам, сделал это утром, чтобы у прессы было достаточно времени это освещать.

Максим Кривош дважды судим. О заключении написал книгу "Философия преступника".

— Подозреваемый — гражданин Украины, но родился в поселке Гай Оренбургской области России, — говорит заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, 41 год. — Провел за решеткой около 10 лет. В 1994-м его обвинили в разбое, мошенничестве, вымогательстве, незаконном хранении оружия и самовольном присвоении властных полномочий. В 2005 году попался на бандитизме и незаконном обращении с оружием и взрывчаткой.

Заложников Кривош держал до 21:43. Первыми освободили пожилую женщину, беременную и подростка. Потом - остальных. Злоумышленник сдался. Его задержали. Открыли уголовное дело о терроризме и незаконном хранении оружия.

В Офисе президента говорят, что это произошло благодаря переговорам Зеленского с террористом. В фейсбуке президента опубликовали видео, где он на русском языке говорит: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". Впоследствии пост удалили.

Артем Кривош имел сообщника, которого задержали в Харькове. Тот согласился помогать следствию. Дома у мужчины нашли гранаты и автоматическое оружие.