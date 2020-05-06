Ливень затопил улицы в селах и городах

Ливни с градом и шквалистым ветром прошли в большинстве областей Украины 2-5 мая. Больше всего лило в Винницкой, Киевской, Ривненской, Тернопольской, Житомирской, Черновицкой и Львовской. Непогода затапливала дороги, валила деревья. На горе Поп Иван в Карпатах выпал снег.

В селе Круподеринцы Погребищенского района Винницкой области потоки воды и грязи затопили улицы. Смыли с дороги местного мужчину, который ехал на велосипеде. Он погиб.

— Спасатели выезжали ликвидировать последствия непогоды в Гайсинский, Бершадский и Погребищенский районы. Там были заилены и затоплены села, — говорят в областной службе по чрезвычайным ситуациям.

Дождь затопил дороги в Черновцах. На ул. Лысенко в центре города упало дерево, разбило несколько автомобилей. В Харькове залило наибольший вещевой рынок страны Барабашово. В райцентре Бердянск на Запорожье прошел смерч на море. На Житомирщине град побил овощи и плодовые деревья. В селе Заречье Ружинского района затопило частные дома.

В Киеве ливень прошел 4 мая. В некоторых районах шел град.

— Длился минут 20. Но лужи делает огромные, — говорит Марина Денисенко, 30 лет. Живет в Оболонском районе. — Град поцарапал крышу моего авто.

Сильные дожди местами будут идти до конца недели, прогнозируют синоптики.