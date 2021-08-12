Ливень затопил курортный поселок

Сильные дожди с градом и шквальным ветром накрыли Украину 6-8 августа. Больше всего от непогоды пострадали Харьковская, Одесская, Хмельницкая, Запорожская области.

Утром 7 августа обильный град выпал в Харькове. Побил цветы на клумбах. В поселке Кирилловка на Запорожье ливень затопил базы отдыха и частные дома.

- Снимали комнату у местной женщины недалеко от моря. Вода стекала просто стеной. Затекала к нам, - говорит отдыхающая из Полтавы 53-летняя Анна Шевчук. - Хозяева бегали с ведрами и вычерпывали воду на улицу. Говорили, подтопления у них бывают. Но обычно раньше страдали только базы на берегу моря.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области шквальный ветер повалил деревья и электроопоры. Без электричества остались несколько улиц. Непогода повредила одну из башен местной крепости, которую начали возводить в XI в.

Мелкий град, подобный снегу, выпал 7 августа на трассе Одесса - Киев. Водители останавливали автомобили и фотографировались на фоне осадков. В соцсетях писали, что в Украине среди лета пошел снег.

- Сколько живу, а такого не видела, - говорит Ирина Самойченко, 35 лет, из города Боярка Киевской области. - В августе пошел снег. Все напоминало апокалипсис - моментально похолодало до 22 градусов, поднялся сильный ветер, хлынул дождь, потом пошла мелкая крупа. Страшнее всего было на поле вдоль дороги. Туда с бешеной скоростью летела вода, ветер поднимал волны. Казалось, что это море. На дороге начался ужас. Ехать было трудно. Впереди ничего не видно, льдинки налипали на окна. Водители останавливались на обочине переждать. Образовывались пробки, потому что ураганом на трассу сорвало ветви деревьев.

Снег в августе пойти не мог, говорит климатолог 55-летняя Вера Балабух.

- Аномалий не произошло. Скорее всего, это был очень мелкий град. Люди часто обманываются в таких ситуациях и не могут отличить его от снега.