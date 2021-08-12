Ливень затопил курортный поселок

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 513
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 792
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1368
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2997
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2367
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6993
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2718
Фото
Все фото
7
2
6
4
3
В июле Украина утратила семерых военных
В июле Украина утратила семерых военных
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Российские наемники убили шестерых защитников
Российские наемники убили шестерых защитников
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 405
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 135
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2358
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1692
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 99
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 07:26

Ливень затопил курортный поселок

  Комментировать
 

Сильные дожди с градом и шквальным ветром накрыли Украину 6-8 августа. Больше всего от непогоды пострадали Харьковская, Одесская, Хмельницкая, Запорожская области.

Утром 7 августа обильный град выпал в Харькове. Побил цветы на клумбах. В поселке Кирилловка на Запорожье ливень затопил базы отдыха и частные дома.

- Снимали комнату у местной женщины недалеко от моря. Вода стекала просто стеной. Затекала к нам, - говорит отдыхающая из Полтавы 53-летняя Анна Шевчук. - Хозяева бегали с ведрами и вычерпывали воду на улицу. Говорили, подтопления у них бывают. Но обычно раньше страдали только базы на берегу моря.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области шквальный ветер повалил деревья и электроопоры. Без электричества остались несколько улиц. Непогода повредила одну из башен местной крепости, которую начали возводить в XI в.

Мелкий град, подобный снегу, выпал 7 августа на трассе Одесса - Киев. Водители останавливали автомобили и фотографировались на фоне осадков. В соцсетях писали, что в Украине среди лета пошел снег.

- Сколько живу, а такого не видела, - говорит Ирина Самойченко, 35 лет, из города Боярка Киевской области. - В августе пошел снег. Все напоминало апокалипсис - моментально похолодало до 22 градусов, поднялся сильный ветер, хлынул дождь, потом пошла мелкая крупа. Страшнее всего было на поле вдоль дороги. Туда с бешеной скоростью летела вода, ветер поднимал волны. Казалось, что это море. На дороге начался ужас. Ехать было трудно. Впереди ничего не видно, льдинки налипали на окна. Водители останавливались на обочине переждать. Образовывались пробки, потому что ураганом на трассу сорвало ветви деревьев.

Снег в августе пойти не мог, говорит климатолог 55-летняя Вера Балабух.

- Аномалий не произошло. Скорее всего, это был очень мелкий град. Люди часто обманываются в таких ситуациях и не могут отличить его от снега.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ливень затопил курортный поселок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6363
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 4851
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 4680
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 4455
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 3762
Украина
Коронавирус может вспыхнуть в шести областях
Коронавирус может вспыхнуть в шести областях Просмотров: 9
Запретили продавать лекарства детям
Запретили продавать лекарства детям
Возле аэропорта нашли останки жертв большевиков
Возле аэропорта нашли останки жертв большевиков Просмотров: 9
К пассажиркам поезда цеплялся пьяный мужчина
К пассажиркам поезда цеплялся пьяный мужчина
Олимпийскую медаль нашли в яме для мусора
Олимпийскую медаль нашли в яме для мусора Просмотров: 9
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 176
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть