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четверг, 27 мая 2021 06:36

Летом украинцев будут массово вакцинировать

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- За лето должны вакцинировать двумя дозами пять миллионов украинцев. Это минимум, - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко, 41 год.

Продолжается второй этап вакцинации из пяти. От коронавируса иммунизируют медработников старше 65 лет, людей с хроническими болезнями, социальных работников. Третий этап начнется в июне. Уколы массово получат работники учебных заведений и предприятий и ведомств, обеспечивающих жизнедеятельность страны, работники правоохранительных органов. С сентября стартует четвертый этап, когда вакцину смогут получить люди старше 60 лет и все младшие с хроническими заболеваниями. Во время пятого этапа вакцинируют всех взрослых.

На 26 мая первый укол получили более 987 тыс. человек. Повторно вакцинировали более 97 тыс. Людей иммунизировали китайской вакциной "Коронавак", южнокорейской "Астразенекой", индийским "Ковишелдом" и американским "Пфайзером".

- Если новый министр за лето проведет вакцинацию всех украинцев из групп риска - ему можно будет аплодировать. Однако прорыва не предвижу, - говорит иммунолог Борис Донской, 42 года. - Людей с хроническими болезнями надо уговаривать вакцинироваться. Ведь именно они в первую очередь могут попасть в реанимации. Молодежь обычно переносит ковид легче.

Украина провалила кампанию вакцинации, говорит эпидемиолог 38-летний Андрей Александрин:

- Те, кто хочет вакцинироваться, не имеют такой возможности. Недостаточно препаратов (на 26 мая получили около 2,3 млн доз различных вакцин. - ГПУ) и людей из групп риска, согласных вакцинироваться. При вакцинации продолжаем подвергать людей риску. Потому, чтобы получить укол, надо выстоять в очереди под кабинетом в больнице. В мире вакцинацию проводят в полевых условиях, чтобы минимизировать контакты людей.

В июле в Украине и Евросоюзе должны заработать паспорта вакцинации. В них будет указана дата прививки, название препарата.

- У нас путешествует 5 процентов населения, - говорит экс-министр здравоохранения Олег Мусий, 57 лет. - Это финансово обеспеченные люди, которые смогут купить вакцину, когда она появится в продаже. 80 процентов украинцев - за чертой бедности и никуда не ездят. Им паспорта вакцинации безразличны.

В Украине продолжается спад заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в среднем фиксируют от 2 до 3,5 тыс. больных. Все области находятся в желтой зоне карантина.

- Имеем естественное течение пандемии. Спад идет, потому что большинство уже переболели. Это не заслуга Минздрава, - говорит Мусий. - Во время летних отпусков масштабных вспышек не будет. Возможны только локальные. Новые штаммы из Индии вряд ли дойдут. У нас другая климатическая зона.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО, Анна ОРЕЛ
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Дата
27
мая

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