Лето будет жаркое

В июне температура воздуха будет подниматься выше 30 ° C. Будет преимущественно солнечно. Сильных дождей на западе страны, как в мае, не ожидают.

- Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими ливнями. Со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят 30 градусов, - рассказывает народный синоптик Леонид Горбань, 79 лет. - Температура достигнет + 29 ... 33 ° C.

В июле будет так же жарко. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За это время ее на два-три дня прервет небольшое похолодание с грозами, но резкого снижения температуры ждать не стоит. Жара начнет спадать во второй половине августа. К концу лета будет + 19 ... 22 ° C и ниже, пройдет дождь.

- Осадки в следующем месяце прогнозируют в пределах нормы. В западных областях несколько меньше нее, - говорит метеоролог 55-летний Владислав Билык. - Наверное, запас влаги исчерпали недавние ливни. Температура по всей Украине будет в пределах среднестатистических значений. Во второй декаде июня на севере страны несколько снизится, придет дождливая погода.

- Самый важный месяц для сельскохозяйственных культур - май. Последние годы дождей хватает, в этом году тоже. Непогоды мои поля не тронули, а сосед по земле потерял часть урожая. Град шел полосой, - рассказывает фермер 52-летний Борис Сиренко из села Тарасовка Чернобаевского района Черкасской области. - Наиболее неприхотливые к влаге - подсолнечник, кукуруза, соя. Последнюю - в четвертый раз засеваю. Посеял и забыл. Редко сею пшеницу, потому что в жару становится хилая, скручивается, не набирает массу.

Жду, пока вылезет на полях весь сорняк. Далее вношу гербициды, они спасают от больших сорняков в периоды ливней.