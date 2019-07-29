Лекции в университетах будут читать на английском

С 2023 года в высших учебных заведениях Украины часть лекций будут преподавать на английском языке. Касается студентов, обучающихся на специальностях "журналистика", "психология", "экономика", "правоведение", "философия", "история", "гостинично-ресторанное дело" и "международные отношения".

- Экономическое развитие страны зависит от знания украинцами английского, - говорит министр образования 53-летняя Лилия Гриневич. - Мы теряем потенциал, потому что наши специалисты не знают языка.

- Это неплохая идея, - говорит 20-летняя Диана Колесник, студентка Винницкого государственного педагогического университета им. Михаила Коцюбинского. - Большинство в Украине владеют русским на разговорном уровне. Лучше пусть знают английский.

Украина относится к 88 странам мира, где английский изучают со школы. По уровню знаний занимаем 43-е место.

- В школе мало часов английского, ему не придают должного значения, - объясняет 59-летний Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования. - В университетах также. Если преподаватели и предоставляют знания, то студенты не имеют языковой практики - не общаются между собой, не читают литературу.

В этом году внешнее независимое оценивание по английскому языку провели для 15 специальностей. 30% студентов не сдали экзамен по английскому для поступления на магистратуру.

- Потому что студенты учатся по устаревшим программам. Не ориентированы, чтобы изучать современные источники. Большинство из них - на английском, - говорит Бахрушин.