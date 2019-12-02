Купят 500 "скорых"

До конца года Украина закупит 500 новых "скорых". Их распределят между станциями скорой помощи.

С 2020-го в стране не будет ни одной "скорой" старше шести лет, заявил президент Владимир Зеленский.

- За последний год у нас и так появилось много машин. Проблема в отсутствии людей, которые могли бы на них работать, - говорит 46-летний Сергей Козак из львовской подстанции скорой медицинской помощи. - Автомобили стоят под забором. Не ездят на вызовы, потому что не хватает водителей. На рынке их зарплата начинается от 10 тысяч гривен в месяц. А у нас они получают 4 тысячи. При этом есть ночные смены. За последний год много водителей уволились. Работают пенсионеры. Средний возраст водителя - 60 лет.

По нормам, на каждые 10 тыс. человек должна работать одна "скорая".