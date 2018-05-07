Крымского предпринимателя посадили в московскую тюрьму

Задержанный 26 апреля в Крыму крымскотатарский бизнесмен Ресуль Велиляев находится в московской тюрьме "Лефортово".

Суд определил для него меру пресечения - два месяца ареста, написала в соцсети журналистка Лилия Буджурова. Обвиняют в производстве и сбыте опасной продукции - якобы в его магазине нашли просроченную еду. Максимальное наказание по этой статье - шесть лет тюрьмы.

"И такого рода преступления, которых в каждом супермаркете и каждому полуподвальном гастрономе пруд пруди, в компетенции только московского суда", - написала она.

Велиляев является собственником, но не директором магазина. Экспертизу продуктов не проводили.

"Ресуль Велиляев известный на полуострове как солидный бизнесмен и меценат. Построил для Белогорска одну из самых красивых на полуострове Соборную мечеть. Он - основатель Фонда Бекира-Чобан-заде, который поддерживает исследования в исторической, литературной и языковедческой областях. В политику никогда не лез - ни до, ни после", - написала журналистка.

Утром 26 апреля ФСБ проводила обыски у крымских татар в Белогорске.