Костный мозг впервые пересадили от неродственного донора

В киевской детской больнице "Охматдет" 15-месячному Назару пересадили костный мозг от неродственного донора. Подобную операцию в Украине провели впервые.

У мальчика был врожденный иммунодефицит.

— Подготовительный этап начали в феврале. Донора нашли в Гамбурге. Этапы лечения расписали до дней, — рассказывает бывший заместитель министра здравоохранения 44-летний Дмитрий Коваль. — Сложность в том, что отобранный у донора материал нужно было провезти из Германии — в условиях закрытого авиасообщения.

Стволовые клетки доставили в специальной сумке. В больнице их проверили на жизнеспособность.

— Костный мозг прижился. Ребенок набирает вес. Постепенно уменьшаем интенсивную терапию и готовим к выписке, — говорит Александр Лисица, заведующий отделением трансплантации костного мозга "Охматдета".

Ежегодно в пересадке нуждаются примерно 300 украинских детей.

Во львовском Военно-медицинском клиническом центре впервые в стране прооперировали сердце, вынув его у 65-летней пациентки. 3 часа вырезали поврежденные ткани. Больную подключили к аппарату, который заменял орган. Сейчас проходит реабилитацию.