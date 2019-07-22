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вторник, 23 июля 2019 00:00

Копии выдающихся украинцев отлили из силикона

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- Украинцы по силе духа - волки, а не овцы. Мы хотим продемонстрировать величие нашего народа, - говорит 24-летняя Диана Груць, работница столичного музея "Становление украинской нации". 3 августа здесь пройдет выставка фигур. Покажут 100 прототипов выдающихся украинцев - от княгини Ольги до победительницы "Евровидения-2016" Джамалы.

Каждую фигуру изготавливали полтора-два месяца. Некоторые экспонаты движутся, разговаривают. Фигура Степана Бандеры кричит "Слава Украине!", Олега Скрипки - поет песню "Весна".

- Для изготовления фигур мы использовали силикон, - продолжает Диана Груць. - Нами восхищались даже представители Лондонского музея мадам Тюссо. Говорили, что фигуры как живые, только холодные. Для изготовления приходилось заверять внешность лица с историками или сканировать с живого прототипа. Некоторые даже отдавали нам свою одежду. Это Джамала, Олег Скрипка, жена Скрябина.

На выставке "Становление украинской нации" представят фигуры поэтов Тараса Шевченко, Леси Украинки, актера Ивана Миколайчука, киборга Андрея Шараскина и других.

Автор: Артем КУРИХИН
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