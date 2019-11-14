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пятница, 15 ноября 2019 06:06

Командир бригады подорвался на мине

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Командир 128-й горно-штурмовой бригады Юрий Коростелев подорвался на взрывном устройстве вечером 12 ноября. Полковник в сопровождении адъютанта объезжал позиции бригады возле поселка Новотроицкое Донецкой области.

Коростелев возглавил бригаду в сентябре. Раньше полковник был начальником артиллерии - заместителем командира 25-й воздушно-десантной бригады.

- Полковник в составе небольшой группы военных направлялся с одного взводного опорного пункта в другой. Передвигались по переднему краю. Около 16:00 во время движения произошел взрыв, - говорит Юрий Бутусов, военный эксперт. - На мине подорвались двое - комбриг и офицер, который его сопровождал. Он нашел силы подать знак, где находится. Его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу.

Коростелеву оторвало правую стопу и перебило голень. У адъютанта - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.

Подрыв произошел в 10 км от участка разведения войск №3 вблизи населенных пунктов Богдановка - Петровское.

Здесь продолжается разминирование участка саперами из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Должно завершиться через неделю.

Автор: Руслан ГРИШКО
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