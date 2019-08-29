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пятница, 30 августа 2019 00:01

Колонну войск расстреляли за час

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29 августа в Украине чествуют память погибших воинов, сражавшихся за город Иловайск Донецкой области. В этот день пять лет назад войска регулярной армии России коварно уничтожили колонну украинских военных, которые выходили из окружения.

Бои за Иловайск продолжались с 10 августа. Город оставался единственным сообщением окруженного Донецка. После его зачистки боевики остались бы окруженными в областном центре. Также населенный пункт является важной позицией - железнодорожным узлом в области. Оттуда линии ведут прямо в Россию.

Штурм города начался 10 августа силами добровольческих батальонов "Донбасс", "Шахтерск", "Кривбасс", "Азов", "Днепр-1" и добровольцев из "Правого сектора". Их поддерживали бойцы 51-й и 93-й механизированных бригад.

Иловайск пополам разделен железнодорожными путями. За 10 дней боев удалось занять половину города до железнодорожного вокзала.

В ночь на 24 августа украинскую границу пересекли 35 тыс. российских солдат, 60 танков и столько же техники, на которой отсутствовали опознавательные знаки. Они сразу ударили по украинским позициям вдоль границы и в спину Иловайской группировке.

Украинские солдаты, которые контролировали границу, были вымотаны летними боями и деморализованы. Из-за больших потерь часть из них оставили позиции. На момент вторжения на 300-километровой зоне образовались дыры.

Командование попыталось осуществить деблокаду. Отправили подразделения 92-й механизированной бригады и 42-го батальона территориальной обороны. Однако их уничтожили артиллерийскими обстрелами.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что украинским военным создадут "зеленый коридор". При выходе российские войска расстреляли колонну. Уничтожили и рассеяли ее за час. Погибли 254 бойца.

Всего в боях погибли 366 военных. В плен попали около 300 солдат, которых до конца года обменяли.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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