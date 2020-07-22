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четверг, 23 июля 2020 00:31

Карантин продлили до 31 августа

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В Украине продлили адаптивный карантин до 31 августа. Решение приняло правительство на заседании в среду, 22 июля.

— Адаптивные ограничения на региональном уровне доказали эффективность. Позволяют контролировать заболеваемость в Украине, — говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 44 года.

Также в правительстве рассматривают вариант с ограничением количества детей в классах с нового учебного года. Могут ввести смешанное обучение — совместят дистанционное с обычным.

— Дети пойдут в школу 1 сентября. Но как — это уже вопрос, — говорит главный санитарный врач страны 40-летний Виктор Ляшко. — Возможно, придется ограничить одновременное пребывание школьников в классах. Вероятный вариант разведения учащихся по сменам. Модели разработаем. Спрогнозировать эпидемическую ситуацию до сентября почти невозможно. Готовимся к различным сценариям - дистанционное образование, смешанное, возвращение детей в школы.

Ученики, учителя и родители будут находиться в школах в масках.

— Будет обязательное измерение температуры для детей и всех работников, которые выходят на работу в учебные заведения, — говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 44 года. — При температуре 37,2 и выше в школу пускать не будут.

На 22 июля в Украине коронавирус подтвердили у 60 995 человек. Вылечились 33 172 человека, умерли — 1534. Больше всего заболевших во Львовской области и Киеве — 8353 и 7166 соответственно.

Автор: Анна ОРЕЛ
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